L’app NotebookLM per iPhone e Android è un assaggio di Google I/O

Nel giro di pochi giorni arrivano diverse novità per NotebookLM, l’assistente AI di Google in grado di macinare praticamente qualsiasi dato e fonte per generare riassunti e anche podcast audio: oltre al supporto multilingua, italiano incluso, è in arrivo l’app dedicata per iPhone, iPad e Android.

Il supporto per oltre 50 lingue per la creazione degli Audio Overview permette per la prima volta di generare podcast nella nostra lingua a partire da documenti e fonti forniti dall’utente. Si tratta di una della funzioni più celebri e apprezzate di questo assistente AI che presto otterrà anche la sua prima app dedicata.

In vista del rilascio programmato per il 20 maggio, primo giorno dell’evento annuale Google I/O, il colosso di Mountain View ha già pubblicato le vetrine dedicate sia su App Store che Google Play Store, offrendo un’anteprima dell’interfaccia per le piattaforme iPhone, iPad e Android.

Nella parte superiore della schermata principale l’utente può accedere al volo alle schede per Recenti, Condivisi, Titolo e Scaricati. Poco più in basso vengono mostrati i notebook dell’utente, ognuno dotato di un pulsante per avviare la riproduzione tramite Audio Overview, gli apprezzati riassunti audio.

Con un tap su Audio Overview inizia la riproduzione che supporta sia il funzionamento in background che la possibilità di download per l’ascolto offline anche in assenza di connessione. Quando si passa alla modalità di riproduzione a schermo intero l’app mostra una ipnotica forma d’onda.

È sempre possibile porre domande all’assistente per ottenere risposte mirate, analisi, approfondimenti e riassunti a partire dalle fonti e dai dati forniti dall’utente, anche scegliendo di partecipare ai podcast. In quest’ultima caso i due conduttori AI del podcast risponderanno vocalmente.

Infine nella schermata principale dell’app, ancora più in basso, è visibile il pulsante per creare un nuovo notebook. Sia su iPhone e iPad che Android l’app NotebookLM sarà disponibile nell’elenco di condivisione per poter aggiungere al volo dati e fonti.

A questo proposito le capacità multimodali di Gemini 2.0 Flash Thinking risultano particolarmente utili perché in grado di apprendere da una moltitudine di dati e fonti. L’utente può dare in pasto documenti di testo, e PDF, video, ma anche siti web, appunti scritti e anche audio.

In attesa delle app dedicate è possibile usare l’assistente di Big G via internet da questa pagina. Nelle vetrine dell’app NotebookLM su Apple App Store per iPhone e iPad e in quella su Google Play Store per Android è possibile registrarsi per ottenere l’app non appena sarà rilasciata il 20 maggio.

