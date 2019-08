L’APR Apple Raffo Store Genova festeggia con sconti fino al 50% e Back to School il 31 Agosto

La catena Raffo Apple Premium Reseller festeggia il restyling di Raffo Store Genova con un evento speciale da segnare a calendario e tanti sconti per l’universo Apple e gli appassionati di tecnologia. Il party di inaugurazione si svolge sabato 31 agosto con tante sorprese e sconti fino al 50%.

In tutti gli store della catena Raffo e anche online è disponibile la promozione Back to School che permette a studenti, docenti e dipendenti di istituti scolastici di comprare tutti i Mac e iPad con il 10% di sconto. E fino al 31 agosto i titolari della Carta del Docente possono usufruire anche del Bonus di 500 euro che si va ad aggiungere agli sconti Back to School.

Gli appassionati Apple e di tecnologia sono inviati a festeggiare il Grand Opening Party di Raffo Store Genova sabato 31 agosto. Oltre a tante sorprese i partecipanti potranno usufruire di promozioni esclusive, valide solo per lo Store di Genova e solo per la giornata di sabato. Tutti i Mac saranno infatti proposti con uno sconto del 10%, ci saranno anche promo speciali su MacBook Air e Apple Watch Serie 4. Gli sconti arrivano fino al 50% su una vasta gamma di accessori.

Le promozioni della catena Raffo Apple Premium Reseller proseguono anche per chi non può partecipare al party di Genova. In tutti i negozi Raffo è infatti disponibile la promozione Back to School per studenti universitari, docenti e dipendenti di istituti scolastici.

Tutti i modelli di Mac e di iPad a listino Apple si comprano con il 10% di sconto. La promozione raddoppia per i docenti che, grazie alla Carta del Docente, possono utilizzare il bonus del valore di 500 euro in aggiunta agli sconti Back to School, ma solo fino al 31 agosto.

Ma non è finita. Nei negozi Raffo è disponibile la promozione Tasso Zero per comprare tutti i Mac e anche iPad Pro pagando in 10 piccole rate con TAN e TAEG pari a zero. Grazie alle promozioni in corso è possibile comprare MacBook Air a partire da 999 euro, Apple Watch Serie 4 a partire da 499 euro.

Per chi sta pensando di sostituire un vecchio computer o dispositivo Apple, Raffo propone la Supervalutazione per ottenere fino a 1.000 euro da usare per l’acquisto di un nuovo modello.

Per tutte le promozioni disponibili presso la catena Raffo Apple Premium Reseller è possibile partire da questa pagina.