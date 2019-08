iPad Pro 2019 sfoggia la tripla fotocamera in video

Per conoscere tutte le novità attese iPad Pro 2019 potete sfogliare i nostri articoli a riguardo oppure dare uno sguardo al nuovo video pubblicato su YouTube che le riassume tutte in un unico filmato. Con una raccomandazione però: si tratta di novità attese o anche solamente sperate, per lo più anticipazioni che sono circolate in rete nelle scorse settimane e mesi, quindi alcune potrebbero non corrispondere a quanto Apple si appresta a lanciare sul mercato.

Questo in particolare in rifermento alla tripla fotocamera posteriore, anche questa mostrata nel video iPad Pro 2019, una caratteristica ampiamente anticipata da più fonti diverse per gli iPhone 2019, ma che solo una voce indica in arrivo sui tablet professionali quindi, almeno per il momento, da accogliere con la dovuta cautela.

Certo è che la multinazionale di Cupertino presenterà i nuovi iPhone 2019 nel keynote Apple del 10 settembre. Secondo alcuni potrebbe sfruttare questo evento anche per introdurre i nuovi iPad Pro 2019. Secondo altri invece Apple preferirà prima concentrarsi su iPhone e magari Apple Watch Serie 5, per poi riservare un evento successivo, magari in ottobre, per iPad Pro 2019 e magari anche per il nuovo atteso MacBook Pro 16″.

Il video è stato realizzato del designer Waqar Khan in collaborazione con il blog tedesco WindowsUnited che ha preso parte alla realizzazione di alcuni dei rendering mostrati nella clip – dato che gli iPad 2019 non sono ancora stati presentati e, quelle che si vedranno schiacciando il tasto Play, sono soltanto delle riproduzioni più o meno fedeli delle novità in arrivo, basate unicamente sul modello attuale opportunamente modificato in digitale sulla base di tutte le anticipazioni circolatte finora.

In sostanza il video che riportiamo in questo articolo racchiude in due minuti e mezzo tutto quel che si vocifera riguardo il prossimo tablet serie Pro di Cupertino. Tralasciando il discorso tripla fotocamera, tutto ancora da verificare, è praticamente certo che i nuovi iPad Pro 2019 sfrutteranno una versione ad hoc del processore Apple A13, lo stesso che troveremo sui nuovi iPhone 2019.

Ma è anche certo che i nuovi tablet professionali di Cupertino funzioneranno con il nuovo sistema operativo iPadOS 13 anticipato alla Apple WWDC 2019 di giugno, tutte novità che potete guardare nella clip allegata in questo articolo.

Si vocifera che questo iPad Pro dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2019 in diverse configurazioni insieme al nuovo iPad da 10.2” che sostituirà l’attuale versione economica con schermo da 9.7”. Trovate tutte le novità e le notizie dedicate a iPad a partire da questa pagina.