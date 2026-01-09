Computer portatile entry level in offerta speciale a 185 €

Non sempre c’è bisogno del MacBook e anzi in alcune situazioni avere con sé un portatile economico può essere una soluzione molto più sicura: ed è qui che entra in gioco il portatile in offerta a soli 185 €, un prezzo che lo rende attraente sia per un ragazzo che ha bisogno di una macchina efficiente per studiare, sia per chi vuole un “muletto” da usare in determinate situazioni.

Se ad esempio dovete partire per una vacanza o un viaggio di lavoro e non avete bisogno di chissà quale potenza, allora una soluzione come questa vi permette comunque di restare connessi e produttivi senza rischiare di farsi rubare il più prezioso e performante MacBook. Oppure per un ragazzino che comincia a usare il computer per la scuola, può essere un valido investimento senza dover spendere chissà quali cifre per permettergli di scrivere le ricerche al computer e navigare su Wikipedia senza mettergli in mano una macchina più costosa.

Questo modello pesa meno di 2 Kg e quindi si porta comodamente anche nello zaino e monta uno schermo IPS FHD da 14,1 pollici con modalità notturna per lavorare anche al buio senza stancare gli occhi. Usa un banco RAM da 12 GB DDR4 combinato con un’unità SSD da 512 GB per multitasking fluido e tempi di avvio rapidi, mentre la scheda grafica Intel UHD integrata è in grado di supportare le attività di base.

Lato connettività troviamo 2 USB 3.0, HDMI e ingresso per scheda microSD, e presenta anche una telecamera da 0,3 MP per le videochiamate.

Con una batteria da 5000 mAh, promette fino a 4-6 ore di autonomia. Il sistema operativo è Windows 11 Pro e ovviamente ci sono Wi-Fi e Bluetooth per accedere facilmente a internet e collegare dispositivi esterni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 185 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

