Samsung al CES 2026 presenta il TV Micro RGB da 130″, la gamma TV 2026 e VAC

Al CES 2026 di Las Vegas, Samsung ha presentato il nuovo televisore Micro RGB da 130 pollici, indicato come il modello di punta della gamma per l’anno in corso. Il prodotto è stato mostrato durante la sessione Visual Display (VD) Deep Dive, guidata da SW Yong, Presidente del VD Business di Samsung Electronics, e rappresenta un passo significativo nell’offerta di schermi di grande formato dell’azienda.

Questo televisore infatti, come suggerisce il nome stesso, utilizza la tecnologia Micro RGB che sostanzialmente offre una gestione più precisa dei singoli pixel e promette un più alto livello di dettaglio e uniformità cromatica su schermi di dimensioni molto grandi rispetto alle altre tecnologie attualmente in circolazione.

Samsung dice che il design e la scala del televisore sono pensati per offrire un’esperienza profondamente immersiva, tanto da riuscire ad adattarsi agli spazi domestici più ampi e al contempo integrandosi con l’ambiente circostante.

A renderlo speciale è soprattutto quella che l’azienda chiama Vision AI Companion (VAC), ovvero una piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Samsung che non solo permette al televisore di riconoscere i contenuti in riproduzione, ma perfino di anticipare le esigenze degli utenti mostrando informazioni contestuali direttamente sullo schermo. In questo modo il televisore diventa praticamente un dispositivo ancora più interattivo e connesso, con inclusa la capacità di collaborare con gli altri elementi Smart installati in casa.

Oltre al Micro RGB da 130 pollici, Samsung ha confermato alcune altre novità della gamma 2026. Tra queste figurano OLED e Mini LED per il segmento premium, pensati rispettivamente per offrire alta fedeltà cromatica e maggiore accessibilità nella fascia alta, e display ultra-grandi con formati più ampi rispetto agli standard attuali. A tal proposito, l’integrazione della sopracitata piattaforma VAC è prevista in quasi tutti i modelli.

Secondo Hun Lee, Executive Vice President della divisione Visual Display, il Micro RGB da 130 pollici rappresenta una combinazione di innovazione tecnologica e adattamento allo stile di vita, puntando più sulle esperienze offerte all’utente che sulle sole specifiche tecniche. La strategia aziendale è chiara: combinare eccellenza hardware e funzionalità intelligenti per offrire televisori che siano allo stesso tempo affidabili, con una qualità dell’immagine elevata e integrati nell’ecosistema domestico.

