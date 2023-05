L’aspirapolvere robot Proscenic V10 mappa la casa, ora a metà prezzo

Se volete dire addio alla pulizia del pavimento di casa, allora fatelo con un aspirapolvere robot come Proscenic V10, che non si lascia dietro neppure un punto morto e mentre aspira passa anche lo straccio. Al momento sappiate che vi costa la metà.

Questo aspirapolvere robot è come molti altri che troviamo oggi in commercio, pur mettendo a disposizione una serie di funzioni davvero molto utili. Ad esempio è in grado di mappare la casa e memorizzare fino a 5 diverse planimetrie, in modo da poterlo spostare tra un piano e l’altro e pulire con efficacia le varie stanze di casa.

Per i movimenti c’è la navigazione laser assistita PathPro, che lo fa spostare con movimenti sinusoidali che non lasciano punti morti, e grazie alla mappa si possono facilmente impostare zone vietate o dove non passare il panno umidificato.

Si perché come dicevamo sul fondo c’è anche un panno che viene mantenuto bagnato da un serbatoio d’acqua, dove volendo si può mettere anche un detergente, in modo da raccogliere la polvere più sottile che generalmente l’aspirapolvere si lascia dietro ed avere così un pavimento pulito e fresco.

La potenza di aspirazione è pari a 3.000 Pa e c’è un sistema che sfrutta gli ultrasuoni per rilevare la presenza di tappeti: in quel caso viene aumentata la potenza e lo straccio viene allontanato, in modo da non bagnare la superficie del tappeto.

Come altri è in grado di tornare autonomamente alla base per ricaricarsi e poi riprendere la pulizia da dove aveva interrotto. A tal proposito la batteria integrata è da 2.600 mAh, si ricarica in circa 5 ore e promette 50-70-110 minuti di autonomia in base al livello di potenza di aspirazione impostato.

È poco rumoroso (siamo sui 63-73 dB) ed è piuttosto sottile, tanto che può infilarsi sotto mobili e divani sollevati da terra di appena 7 centimetri. Per finire, si può controllare anche tramite comandi vocali con Alexa e Assistente Google; in alternativa ci sono sempre il telecomando e l’app per lo smartphone.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 388,99 € potete risparmiare il 50% spendendo 198,09 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.