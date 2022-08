L’auto volante Switchblade pronta al decollo

Switchblade, una delle prime auto volanti autorizzate dalla Federal Aviation Administration (FAA, l’ente statunitense che regola l’aviazione civile) è pronta per il debutto.

Il progetto ha richiesto 14 anni di lavoro, e Sam Bousfield, CEO di Samson Sky e inventore della Switchblade, riferisce di essere entusiasta di questo traguardo.

Dopo avere passato le verifiche della FAA, il team che ha creato l’auto in questione non ha perso tempo e iniziato test con una nuova tipologia di veicolo per la mobilità del futuro.

Stando a quanto riferisce il produttore, il veicolo è in grado di i eseguire una completa conversione da auto a velivolo in meno di tre minuti.

Tutto avviene premendo un pulsante; il “cuore” del sistema è un motore 3 cilindri da 1,6 litri in grado di erogare fino a 190 cavalli di potenza; la funzione del motore è quella di generatore di energia elettrica per alimentare i motori destinati sia al movimento su strada sia per il volo.

A terra è in grado di arrivare a 200km/h mentre la velocità di crociera standard in aria arriva sui 257 km/h. L’autonomia è stimata in 724 chilometri con un pieno di carburante da 125 litri. Per il decollo serve una pista da 335 metri e per atterrare un tracciato di 213 metri.

Le misure sono 1,5 metri (altezza) x 5,1 (lunghezza) x 1,8 (larghezza). Il prezzo stimato è di 170.000 dollari e il produttore riferisce di avere già 1670 prenotazioni.

Prima dell’avvio della produzione in serie, sarà necessario superare alcuni cavilli burocratici. I proprietari di questo particolare veicolo devono essere in possesso del brevetto di pilota e la patente di guida per moto o auto per operare sia in modalità volo che terra. Servono inoltre assicurazioni auto/moto e quelle per gli aeromobili.

