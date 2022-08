Blizzard forse ha cancellato World of Warcraft Mobile

Era in fase sviluppo da tre anni, ma probabilmente non arriverà più: World of Warcraft Mobile, soprannominato Neptune, sarebbe stato un gioco multiplayer ambientato in un’era diversa dall’universo fantasy ben conosciuto di WoW, uno spinoff che vedeva coinvolte Blizzard e NetEase e che, proprio per un presunto disaccordo tra le due, non vedrà mai la luce.

Sebbene le ragioni esatte della cancellazione non sono note, secondo le indiscrezioni riportate da uno degli addetti ai lavori che intende restare anonimo, le due aziende non si sono riuscite a mettere d’accordo sui termini, perciò alla fine avrebbero deciso di eliminare il gioco, tanto più che non era stato ancora annunciato. Si dice che soltanto NetEase aveva più di 100 sviluppatori al lavoro su questo progetto, che ora verranno probabilmente impiegati altrove.

Non è neppure la prima volta che accade una cosa simile: si dice infatti che le due società in passato hanno cancellato un’altra versione mobile di Warcraft, questa volta un gioco su cui stavano lavorando da quattro anni e che metteva in campo la Realtà Aumentata per diventare qualcosa di simile a Pokémon Go.

A riguardo il portavoce di Blizzard, Andrew Reynolds, ha detto che le due aziende hanno ancora «un rapporto di grande successo» e che il fatto che ci siano disaccordi finanziari tra le due parti è «del tutto falso». Tuttavia non ha detto nulla riguardo questo spinoff, quindi la sua cancellazione potrebbe essere correlata ad altri problemi.

Sta di fatto che, almeno apparentemente, Blizzard starebbe faticando per adattarsi all’ascesa dei giochi su smartphone e tablet. Mentre Diablo Immortal sembra avere successo e il consolidato Hearthstone continua a macinare numeri, gli sviluppatori hanno comunque investito enormi risorse in altri giochi che alla fine non sono mai stati rilasciati.

Tuttavia correre questi rischi ha senso: i giochi per dispositivi mobili possono diventare molto redditizi, in particolare in paesi come la Cina: ad esempio Genshin Impact ha incassato 3 miliardi di dollari dal lancio. Un successo del genere potrebbe facilmente aumentare i ricavi di Blizzard, per non parlare del fatto che stimolerebbe la domanda per i suoi giochi per computer e console già esistenti.