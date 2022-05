LC400 PRO, l’incisore laser per tutti in offerta a 185 euro

Se siete alla ricerca di uno strumento che vi aiuti ad incidere in casa, ecco LC400 PRO, in offerta. Questo apparecchio permette sostanzialmente di personalizzare gli oggetti più disparati incidendovi tramite laser scritte, forme e disegni che vengono prima preparati al computer, potendo così creare il progetto e farlo poi eseguire alla macchina in tutta sicurezza. Al momento è in offerta a circa 185 euro, potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo.

A differenza di molti altri macchinari simili, questa LC400 PRO offre un’area di incisione particolarmente elevata, pari a 400x400mm, con possibilità di incidere i materiali più svariati, come legno, plastica, carta, bambù, pelle, e altro ancora.

Naturalmente, la sicurezza prima di tutto. Ecco perché la macchina arriva a casa con una maschera per proteggere gli occhi dal laser. C’è da dire, inoltre, che nel caso di anomalie, la macchina si bloccherà automaticamente, per prevenire eventuali danni. Allo stesso modo, anche se la macchina viene urtata mentre è in funzione, si bloccherà, così da evitare danni a persone o cose.

LC400 PRO ha una struttura interamente metallica, così da risultare più solida e resistente, oltre ad essere stabile, così da migliorare l’accuratezza dell’incisione. L’intera struttura è progettata per un montaggio rapido e l’assemblaggio può generalmente essere completato entro 15-20 minuti.

La macchina è compatibile con vari software di incisione, come LaserGRBL, LightBurn, Benbox e GrblController, e può essere utilizzata sia su Windows, che su macOS.

La potenza ottica di uscita laser è di 4,5-5,5 W, così da restituire una incisione ad alta potenza più veloce e accurata. La precisione laser ultrafine è ridotta a ± 0,01 mm e, grazie al laser ad alta densità, può incidere anche il metallo e la ceramica.

Peraltro, LC400 PRO è a prova di neofita, grazie al suo laser con messa a fuoco fissa, così da incidere senza necessità di regolare la messa a fuoco.

La macchina misura circa 61,6 * 57,7 * 21,2 c. Solitamente costa oltre 350 euro, ma al momento è possibile acquistarla in offerta a 185 euro con spedizione gratuita dai magazzini EU. Clicca qui per acquistare.