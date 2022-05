Apple I, la leggenda punta a oltre 250.000 dollari all’ asta

Un altro raro computer Apple I è all’asta, ed è già un affare da almeno 250.000 dollari. Apple I è stato il primo prodotto Apple creato da Steve Jobs e Steve Wozniak quando è stata fondata Apple Computer, e sono pochi gli esemplari rimasti.

Gli Apple I che vengono proposti all’asta spesso raggiungono prezzi elevati a causa della loro rarità, e questo particolare esemplare in vendita è il numero 7, con il numero di serie scritto a mano da Steve Jobs. Si tratta quindi di una delle macchine costruite nel primo lotto e, secondo il sito web dell’asta, è l’unico modello ad avere un numero di serie autenticato scritto a mano da Jobs.

Daniel Kottke, amico dei due Steve, è stato uno dei primi dipendenti a lavorare in Apple, ha verificato che è autentico, come ricorda anche macrumors. Viene fornito con un alimentatore e altri componenti e periferiche del periodo, che includono un monitor Sanyo VM-4509 e una tastiera Datanetics. Viene anche venduto con una moderna interfaccia a cassetta, alimentazione, cavi di collegamento e una riproduzione del manuale operativo originale firmato da Steve Wozniak e Ronald Wayne.

Sul sito è anche in vendita un Apple MacTV del 1993, che è stato il primo sforzo di Apple per creare un ibrido TV-computer, oltre a un badge con nome Steve Jobs, una camicia Versace e un portafoglio in pelle. L’asta di Apple-1 terminerà sabato 21 maggio, quindi c’è ancora tempo per ulteriori offerte da parte dei collezionisti.

Il 29 giugno del 1975 Steve Wozniak eseguì il primo test del prototipo che è diventato Apple I, il computer che ha fatto storia e che diede vita ad Apple: in questo articolo di macitynet trovate 10 curiosità su uno dei computer più ambiti dai collezionisti e appassionati di retro computer.

Nel 2011 in collaborazione con il Politecnico di Tornino è stato ripristinato un esemplare di Apple I acquistato dall’imprenditore e collezionista Marco Boglione: qui resoconto e fotogalleria di macitynet.