Avatar 2, il sequel del film più visto arriva il 14 dicembre

Proprio nel momento in cui i fan iniziavano quasi a perdere le speranze, arriva l’annuncio dell’arrivo nelle sale di Avatar 2, il sequel di uno dei film più visti nella storia. Tredici anni dopo Avatar, la seconda parte della saga di James Cameron sarà finalmente sugli schermi cinematografici il 14 dicembre. Dopo averlo trasmesso in esclusiva per qualche giorno nelle sale, ecco il primo trailer del film.

Intitolato Avatar: The Way of the Water, questo nuovo episodio si svolge diversi anni dopo il precedente.

Senza voler spoilerare troppo, per chi ancora non avesse visto il primo, il film vedrà impegnati i due protagonisti in una nuova avventura, nel tentativo di mantenere la pace all’interno del pianeta, che verrà minata dall’arrivo di nuovi nemici.

Il trailer non porta con sé numerosi dialoghi, ed è quasi interamente sovrastato dalla colonna sonora di sottofondo. Solo nel finale si sente Jake pronunciare qualche frase rivolta a Ney’tiri:

Io so per certo, dovunque andiamo…Questa famiglia … è la nostra fortezza

James Cameron, con tutta probabilità, aspetterò ancora un po’ per rivelare trama ed eventuali nuovi personaggi, che siamo certi non mancheranno. Questo perché si tratta del progetto più ambizioso della sua carriera da quando sono stati annunciati non meno di quattro sequel. Girati contemporaneamente e ancora in produzione, saranno rilasciati ogni due anni, fino a Natale 2028. Il terzo, dunque, arriverà nel dicembre 2024.