Le cuffie over-ear Huawei Freebuds Studio in sconto a 135 dollari

Se vi piacciono le cuffie che avvolgono le orecchie, al momento ci sono le Huawei Freebuds Studio in offerta a 135 dollari. Sono tra le migliori in questa fascia di prezzo perché presentano le più recenti tecnologie in fatto di qualità audio, e sono buone anche dal punto di vista costruttivo.

Innanzitutto montano driver da 40 millimetri e 8 microfoni che abilitano una tecnologia di cancellazione attiva del rumore di altissimo livello, con un sistema che rileva l’ambiente 100 volte al secondo in modo tale da eliminare digitalmente qualsiasi rumore di fondo.

Hanno un range di frequenza che va da 4 Hz a 48 kHz e utilizzano un nuovissimo codec L2HC che supporta un trasferimento audio stabile e veloce fino a 960 kbps.

Montano poi una doppia antenna per mantenere la connessione Bluetooth 5.2 e possono collegarsi a due dispositivi contemporaneamente e passare dall’uno all’altro in un click. La riproduzione musicale e le telefonate si controllano tramite strisciate sulla superficie touch del padiglione.

La batteria integrata delle Huawei Freebuds Studio è da 410 mAh e promette fino a 24 ore di autonomia con ANC spento oppure 20 ore con ANC acceso, e una ricarica di 10 minuti, che avviene collegando il cavetto alla presa USB-C, offre fino a 8 ore di autonomia con ANC spento.

Queste cuffie sono particolarmente indicate anche per il gaming perché hanno una latenza molto bassa. Pesano 260 grammi e come dicevamo al momento si comprano in sconto. Anziché 174 dollari è possibile comprare le Huawei Freebuds Studio in offerta online a 135 dollari. Sono disponibili in nero oppure in colorazione oro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.