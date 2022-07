Polizia usa gli AirPods per rintracciare auto rubata

Per tenere traccia degli oggetti preziosi con le tecnologie di Apple ci sono gli AirTag, piccoli dispositivi che sfruttano la rete Dov’è per mostrare la posizione geografica dell’oggetto al quale sono affiancati. Ma anche gli AirPods possono funzionare allo scopo.

Lo ha raccontato il tenente della polizia di Berkeley Ray Kelly dell’ufficio dello sceriffo della contea di Alameda spiegando come un sergente di polizia a Oakland abbia usato il ping di un paio di AirPods rubati per indagare su una serie di furti con scasso. Questo stratagemma avrebbe praticamente permesso di individuare, inseguire e alla fine fermare un paio di sospetti che stavano armeggiando su un veicolo parcheggiato dietro una farmacia della catena Walgreens, consentendo alla polizia di sventare un furto d’auto che si è protratto per ore, con tanto di inseguimento tra le città di Oakland, San Leandro, Richmond, Albany e Berkeley (di seguito il video).

Come dicevamo per questo genere di utilizzo c’è il più affidabile AirTag, ma come dimostrato dalla polizia anche gli auricolari di Apple, dimenticati nell’automobile come nel caso in questione, offrono una finestra temporale utile per essere usati come sistema di rintracciamento del veicolo.

Apple ha infatti recentemente aggiornato gli AirPods proprio per consentire agli utenti di ritrovare le cuffie smarrite o rubate tramite la rete Dov’è per un massimo di 24 ore. Chiaramente non sono funzionali allo scopo come gli AirTag, che hanno un’autonomia molto più lunga, resistono meglio all’acqua e costano molto meno, ma anche se il rapporto non lo specifica, le caratteristiche di AirPods fanno sì che ci siano buone probabilità per permettere alla polizia di rintracciare un oggetto rubato che sta trasportando almeno uno degli auricolari.

L’anno scorso abbiamo raccontato un’altra storia simile in cui il protagonista era invece appunto un AirTag. Più di recente invece gli AirPods sono balzati agli onori della cronaca per un ritrovamento speciale tramite la rete Dov’è, usata dal pilota di Formula 1 Sebastian Vettel per ritrovare i suoi auricolari rubati.