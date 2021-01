Le cuffie V-Moda M-200 con cancellazione rumore svelate al CES 2021

Se le cuffie V-Moda M-200 presentate nel 2019 puntavano tutto sulla qualità, la nuova versione ANC che l’azienda sta mostrando in questi giorni al Consumer Electronics Show di Las Vegas (l’edizione 2021 della fiera si tiene esclusivamente online per via della pandemia di coronavirus in corso, ndr) e disponibile all’acquisto già da oggi con spedizione in 6-8 settimane, aggiunge alcune tecnologie “obbligatorie” per il periodo storico in cui viviamo, ma che fanno inevitabilmente scendere a compromessi.

Per prima cosa, il peso: la versione cablata si attesta sui 290 grammi mentre queste cuffie pesano all’incirca 320 grammi. 30 grammi in più sembrano niente ma quando si ha a che fare con cuffie che si appoggiano con un archetto alla testa, nelle lunghe sessioni di ascolto in realtà possono fare la differenza. Poi i driver, che qui sono da 40mm ovvero 10 in meno rispetto ai 50 mm delle M-200 con filo.

Contrariamente a quanto si possa pensare, più piccoli non vuol dire necessariamente minore potenza. Piuttosto si può perdere in chiarezza – e di conseguenza “coinvolgimento” – alle basse frequenze, mentre si potrebbe guadagnare in una migliore riproduzione delle frequenze alte, a causa del fatto che più un driver è grande e maggiore è la probabilità che si deformi, motivo per il quale anche se esistono cuffie con driver da 100mm, difficilmente si va oltre i 50.

La dimensione dei driver presa così da sola non ci dice niente e certamente non è un grande indicatore per la scelta delle cuffie. Sarebbe molto più importante sapere di che tipo di driver si tratta – dinamici, magnetici planari, con armatura bilanciata, elettrostatici – ma questo l’azienda non lo specifica.

Infine il prezzo, pari a 499,99 euro, ovvero 150 euro in più rispetto alla vecchia versione con cavo, che va a giustificare la presenza delle novità che sono state introdotte nelle V-Moda M-200 ANC. Questa sigla ce ne anticipa già una: c’è l’Active noise control (in italiano, il controllo attivo del rumore), una tecnologia inventata negli anni ’30 ma che solo nell’ultimo decennio ha trovato spazio nelle cuffie commerciali. In netto ritardo quindi rispetto alla concorrenza anche se qui l’azienda dice che si tratta di una nuova versione “ibrida” che consente di regolare il livello di cancellazione del rumore tramite l’app complementare.

E questo suggerisce la seconda novità introdotta (se non si era già capito quando abbiamo sottolineato la presenza del cavo nel modello precedente che va ad affiancare): il Bluetooth (in versione 5.0, l’ultima attualmente disponibile), inventato a fine anni ’90 e disponibile in cuffie e auricolari dal 2006, quando l’uso dei profili su UWB hanno consentito bassissimi consumi in standby e una velocità di traferimento dati sufficiente per essere usata in applicazioni audio e video.

Se con cancellazione del rumore e Bluetooth, per le M-200 ANC, V-Moda è arrivata un tantino in ritardo rispetto alla concorrenza, più interessante è invece l’implementazione della funzione che l’azienda chiama Voice In, grazie alla quale l’utente che le indossa può semplicemente coprire con la mano il padiglione sinistro per abbassare automaticamente il volume e mettere in pausa il sistema di cancellazione del rumore, potendo così ascoltare nitidamente quel che accade nell’ambiente circostante senza doverle sfilare dalla testa.

Per finire c’è la presa USB-C per ricaricare la batteria, che promette un’autonomia di 20 ore con una sola carica, e come per le altre cuffie di V-Moda c’è la posibilità di personalkizzare la copertura in alluminio dei padiglioni scegliendo il colore e facendovi incidere un logo o una grafica in particolare. Ah, e c’è la custodia completa per trasportarle senza graffiarle con gli accessori: non è scontato, visto quella che accompagna gli AirPods Max di Apple.

Le cuffie V-Moda sono da tempo progettate e personalizzate in Italia. V-Moda è una società facente capo a Roland.