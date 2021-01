OnePlus presenta la sua prima smartband per salute e sport

Come previsto, OnePlus entra nel mercato dei dispositivi indossabili con la sua prima smartband. La società ha annunciato in queste ore la OnePlus Band, un fitness tracker economico al momento destinato al mercato indiano. Ecco il video di presentazione e tutte le caratteristiche ufficiali.

Il fulcro del prodotto è un touchscreen AMOLED da 1,1 pollice con una risoluzione di 126 x 294 pixel e, secondo XDA Developers, un’ampia gamma di colori P3. Il processore e la RAM sono al momento un mistero, ma l’azienda ha rivelato la dimensione della batteria: 100 mAh, che dovrebbe assicurare fino a due settimane di autonomia con una singola carica, anche se le prime prove sul campo mostrano un’autonomia di 7 giorni. Inoltre, la smartband OnePlus band è dotata di certificazione IP68, dunque resistenza alla polvere e all’acqua, il che significa che dovrebbe andare bene se si viene sorpresi da una leggera pioggia durante l’allenamento.

OnePlus Band può monitorare i passi e, come altri tracker, offre un promemoria per quando si sta seduti troppo a lungo. Può anche monitorare 13 “modalità di esercizio dedicate” tra cui yoga e corsa. Ovviamente, non si tratta di un dispositivo medico, ma può anche monitorare la frequenza cardiaca, il sonno e, grazie a un sensore SpO2, i livelli di ossigeno nel sangue.

Le informazioni di base saranno visibili sul quadrante, ma per una migliore comprensione dello storico dati c’è l’app Salute di supporto per Android. Si connette tramite Bluetooth 5.0 e può essere utilizzato anche per le funzionalità di base, come notifiche, riproduzione di musica, allarmi e timer.

Sfortunatamente per gli utenti iPhone, il supporto a OnePlus Health (per iOS) sarà disponibile solo dopo il lancio. La band ha un costo di 2.499 rupie indiane (circa 28 euro). Il modulo centrale rimovibile è disponibile in un solo colore, nero, e nel box sarà compreso un cinturino nero. Sarà comunque possibile acquistare separatamente altri cinturini con colori differenti. Purtroppo, al momento, l’azienda non ha annunciato piani per lanciare il dispositivo al di fuori dell’India.

Il mese scorso, il CEO di OnePlus Pete Lau ha confermato che la società avrebbe annunciato uno smartwatch all’inizio del 2021. Il produttore, meglio conosciuto per i suoi telefoni “flagship killer”, aveva già esplorato l’idea di un orologio, ma alla fine ha annullato il progetto per concentrarsi sul suo core business, gli smartphone. Non è chiaro, comunque, se nel futuro del brand ci sarà anche uno smartwatch di fascia più alta.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di OnePlus sono disponibili da questa pagina, mentre in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Per chi invece è interessato agli iPhone 12 tutto quello che c’è da da sapere è riassunto qui. In questo articolo di macitynet i consigli su quale Apple Watch scegliere tra Apple Watch Serie 6 contro Apple Watch SE e Apple Watch 5. Tutti gli articoli dedicati all’indossabile di Apple sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.