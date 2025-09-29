Le porte USB della tv nascondono un valore inestimabile, sono in pochi a sapere il perché

Se hai un televisore di ultima generazione in casa, avrai certamente notato della presenza delle porte Usb sul retro o sui lati. Un po’ come un computer, ma con funzionalità leggermente diverse.

Non tutti sono avvezzi alla tecnologia e ci sono, alcuni, che non conoscono come queste si utilizzino. Per questo motivo, è necessario dare spiegazioni in merito, affinchè tutti possano utilizzarle.

Facile e comode, le porte Usb di una televisione hanno tantissimi utilizzi. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando.

La tua TV: come funziona?

Quando parliamo delle porte Usb, tutti le ricollegano ad un Pc, che sia esso portatile o fisso. Ma è necessario affermare che queste sono presenti anche in quelle che sono le televisioni di ultima generazione. Solitamente collocate sul retro e sono indispensabili per poter collegare apparecchi esterni, come per esempio soundbar, hard disk, sistemi di archiviazione dei dati.

Partiamo dal fatto che non tutte le porte Usb sono uguali: ce ne sono di diversi tipi e si differenziano anche per la loro velocità. L’elemento più importante che ci permette di riconoscere subito di quale porta USB si sta parlando è il colore interno: le porte Usb 2.0 sono di colore nero o bianco, quelle invece 3.0 sono di colore rosso.

E fin qui, tutto semplice. Ma perché questa differenza? Quelle di colore bianco sono le versioni più obsolete, con velocità di trasferimento fino a 1,5 Mbit/s. Quelle nere, invece, le si trovano nelle porte USB 2.0 di nuova generazione, con una velocità massima garantita di 480 Mbps. Quelle rosse, infine, si riferiscono all’USB 3.2 e offrono fino a 20 Gbit/s di velocità.

Ecco le sue porte Usb

C’è anche un altro modo per identificare le porte Usb della TV ed è il numero di pin: il primo presenta infatti 9 pin in totale (per le 3.0) mentre il secondo solamente 4 (per il 2.0).

Altra domanda è: come si riconosce lo standard di una chiavetta Usb? Da Windows, una volta aver inserito la penna, basta andare in Gestione dispositivi, poi cliccare Controller Universal Serial Bus (USB).

All’interno della descrizione dovrebbe comparire la dicitura “USB 3.0”, “SuperSpeed” o “USB 2.0”. Si tratta di novità che tutti coloro che posseggono un apparecchio devono conoscere anche per un migliore utilizzo della propria TV e anche per comprendere al meglio ogni sua singola funzione. Quello che in pochi fanno è soffermarsi sulle prese che si hanno a propria disposizione, per individuarne pregi e difetti.