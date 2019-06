Le PowerBeats Pro sono in pre ordine su Amazon

Amazon prepara il lancio delle PowerBeats Pro e allestisce una pagina speciale tutta dedicata ai prodotti Beats. dando anche la possibilità di preordinare gli auricolari “top” dell’azienda.

La sezione che presenta una speciale vetrina con auricolari, casse e cuffie dell’azienda di proprietà di Apple è una novità di questi giorni e, probabilmente, parte dell’accordo che Amazon ha raggiunto con Apple stessa da ormai diversi mesi. Era stata infatti creata una pagina ad hoc facile da consultare per Mac, iPhone e iPad, ma i prodotti Beats erano confinati tra gli accessori.

La pagina presenta in primo piano e con grande evidenza proprio le PowerBeats Pro che sono il prodotto più recente e non ancora rilasciato da Apple. Come noto e come scritto qualche settimana fa il lancio in Italia è previsto per luglio, quindi a breve. Evidentemente Amazon (come la Mela) punta molte carte su questi auricolari che in effetti si preannunciano come un best seller.

Le PowerBeats Pro, in questa occasione, sono state rese preordinabili. Si possono già aggiungere al carrello e il costo degli auricolari sarà addebitato solo al momento della reale disponibilità. Il prezzo è lo stesso di Apple (249,95 euro) ed include la spedizione.