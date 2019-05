Powerbeats Pro in Italia, confermato il prezzo ma slitta l’uscita

In Apple Store Italia cambia la dicitura “in arrivo” per le Powerbeats Pro: al momento la disponibilità viene indicata per questa estate: putroppo anche se negli scorsi giorni l’arrivo degli auricolari era indicato a giugno, ora è certo che Powerbeats Pro in Italia arriverano un mese dopo. Slitta, dunque, in Italia la release delle nuove cuffie senza filo, adesso attesa per luglio. Confermato, ovviamente, il prezzo: 249,95 euro.

Se eravate tra coloro che aspettavano le Powerbeats Pro in Italia con ansia, sappiate che dovrete attendere ancora qualche settimana in più. Se da oggi sono in vendita in Francia, Germania e Regno Unito, per l’Italia si dovrà attendere il mese di luglio. A confermarlo è la stessa Beats che in una pagina ufficiale adesso indica in luglio il mese di disponibilità degli auricolari.

La postilla, collocata in alto nella pagina, quasi invisibile per via dei caratteri molto piccoli, pone delle certezze sulla disponibilità del prodotto, che propone molte funzioni delle AirPods 2 in un “pacchetto” studiato appositamente per l’attività sportiva.

L’Italia si conferma dunque essere parte di un quarto lotto di nazioni per il rilascio internazionale. Infatti dopo il debutto avvenuto in USA e Canada all’inizio di maggio, da oggi sono disponibili in Francia, Germania e Regno Unito. L’arrivo degli auricolari è programmato a giugno per l’Australia e altre nazioni ancora, mentre nel nostro paese come anticipato arriveranno con un lancio posticipato a luglio.

In tutti i paesi in cui Powerbeats Pro sono stati lanciati o sono in arrivo la disponibilità iniziale è limitata esclusivamente al modello di colore nero, mentre gli altri colori sono indicati in arrivo in estate.

Ricordiamo che le PowerBeats Pro senza fili offrono fino a 9 ore di ascolto, sono resistenti all’acqua e al sudore, integrano supporti auricolari regolabili e lo stesso chip H1 presente nella seconda generazione di AirPods, con un raggio d’azione ancora più ampio e meno perdite di connessione.

La custodia di ricarica consente di ottenere oltre 24 ore di ascolto combinato. I controlli per il volume e la riproduzione sono presenti su entrambi gli auricolari. Specifici sensori fanno partire la musica nel momento in cui si indossano gli auricolari, e la mettono in pausa quando vengono tolti. Tenendo premuto il pulsante “b” è possibile rifiutare una chiamata.

Il prezzo di listino è di 249,95 euro. Sul sito Apple nel momento in cui scriviamo gli auticolari sono indicati come “in arrivo”.

Chi invece è interessato ad AirPods in questo articolo trova il confronto tra il modello di prima generazione e AirPods 2. Tutto quello che c’è da sapere su AirPods è riassunto in questo articolo di Macitynet, invece la recensione di AirPods 2 è disponibile qui.