Le Sneakers Xiaomi Mijia 4 in offerta a 50 euro

Arrivano alla quarta versione le sneaker Xiaomi Mijia, divenute ormai le scarpe da ginnastica preferite dagli amanti del marchio cinese, che oltre a dedicarsi ad hardware hi tech, riesce pure a popolare il panorama delle scarpe. Si tratta di un prodotto low tech, quindi non sono connesse e non presentano funzioni smart- In ogni caso, le trovate a questo indirizzo a circa 50 euro.

Disponibili in blu, grigio e nero, naturalmente in diverse taglie, si tratta di scarpe da ginnastica esteticamente molto simili ai modelli precedenti, anche se ancor più minimali. Ovviamente, sono dotate di caratteristiche di primo livello per chi cerca scarpe performanti: hanno una suola in gomma morbida e flessibile, struttura in tessuto e lacci abbinati nello stesso colore, e sono ottimizzate per la corsa.

Il pattern dell’intera scarpe rimane sempre in tessuto a rete, che le rende comode da indossare, leggere, e sicuramente traspiranti. con supporto rende le scarpe comode, traspiranti e morbide. La suola è fatta in diversi materiali, tra TPU, PU, poliuretano (ETPU) e gomma, così da rendere queste scarpe performanti per la corsa. Inoltre, la schiuma ad alta densità presente sul collo del tallone, assicura una migliore vestibilità e mette al sicuro la caviglia dalle sollecitazioni.

La trama concava e convessa della suola aumenta la forza di attrito e mantiene la presa sui percorsi più scivolosi. Sono, dunque, scarpe da ginnastica che il produttore ottimizza per l’attività fisica all’aria aperta, per garantire una comodità anche per periodi di utilizzo medio lunghi, assicurando altresì massima traspirazione. Ovviamente, possono essere lavate in lavatrice.

Normalmente hanno un costo di listino di circa 99 euro, ma al momento si acquistano al 50%, potendole pagare circa 50 euro. Sono disponibili in nero, grigio e blu ed i prezzi possono variare leggermente in base a colore e taglia scelti.

Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.