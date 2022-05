Sennheiser svela Momentum True Wireless 3

La serie Momentum di Sennheiser è apprezzata per l’elevata qualità audio, non solo nelle cuffie ma anche negli auricolari di questa storica famiglia di accessori: il nuovo modello Sennheiser Momentum True Wireless 3 prosegue la tradizione del marchio e della gamma, includendo tutte le tecnologie e le funzioni che ci si aspetta in auricolari di fascia top.

Innanzitutto il suono: il costruttore assicura una qualità eccezionale grazie all’impiego del trasduttore True Response di Sennheiser. Basato su driver dinamici da 7 mm prodotti in Germania, restituisce suono stereo coinvolgente con bassi profondi, medi naturali e alti dettagliati. La storica firma audio del marchio.

La nuova funzione Sound Personalization fornisce una esperienza sonora migliorata attraverso un test di ascolto guidato per impostare il suono più indicato per l’udito individuale di ogni utente. Inoltre, l’App Smart Control offre una scelta di preset e anche una funzione di equalizzazione per adattare il suono al gusto di ogni utente.

Migliorate le prestazioni della funzione Adaptive Noise Cancellation (ANC) che si adatta automaticamente all’ambiente in cui ci si trova. Il sistema monitora continuamente il rumore ambientale per escluderlo in tempo reale. Gli utenti che vogliono essere consapevoli dell’ambiente circostante, possono disattivare la cancellazione del rumore con tocco di un pulsante touch, o passare direttamente alla modalità di trasparenza.

Per la migliore sincronizzazione possibile tra contenuti audio e visivi, gli auricolari MOMENTUM True Wireless 3 supportano anche una vasta gamma di codec audio come AAC, SBC e aptXTM Adaptive, che riducono la latenza al minimo. Inoltre, ogni auricolare ora dispone di tre microfoni che promettono una qualità di chiamata cristallina, anche per le videochiamate. Il controllo touch intuitivo, rende più facile la navigazione audio e l’accesso agli assistenti vocali.

Oltre al design ergonomico, sono forniti con diversi cuscinetti in silicone in diverse dimensioni, progettati per adattarsi a tutte le forme e dimensioni dell’orecchio. Sono un dispositivo con certificazione IPX4, quindi resistente agli spruzzi e adatti a tutte le attività. La durata della batteria è di 7 ore che arrivano fino a 28 ore utilizzando la custodia in dotazione: quest’ultima supporta la ricarica wireless.

Il prezzo di listino è di 249,99 €: nel monento in cui scriviamo non sembrano ancora disponibili nello negozio ufficiale su Amazon di Sennheiser.

In aprile Sennheiser ha introdotto anche gli auricolari Sport True Wireless con cancellazione del rumore.