Moulinex Easy Fry & Grill Vision, massimo controllo sui fritti leggeri in offerta del giorno a 89,99€

Pubblicità Se il fritto è il vostro pane e nello stesso tempo non volete essere costretti a rinunce per non ricorrere al cambio ciclico delle misure in guardaroba, ecco l’occasione che cercate: la friggitrice ad aria calda Moulinex Easy Fry & Grill Vision ad un prezzo stracciato, 89,99 30 euro meno del prezzo già scontato di Amazon Come tutte le friggitrici ad aria questo accessorio per prima cosa cucinare i fritti (e molte altre cose) senza grassi. Ma Moulinex è un grande marchio degli elettrodomestici e in questo accessorio ci ha messo parecchia tecnologia. È una multifunzione 2 in 1, per preparare piatti grigliati e fritti. In primo luogo frigge senza grassi. Può sfornare di tutto, da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, da patatine fritte fatte in casa a gustosi gamberetti e quesot facilmente grazie a a 2 funzioni manuali e 8 programmi automatici, per patatine fritte, crocchette, pollo arrosto, pizza, carne, pesce, verdure e dessert (Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto). La caratteristica peculiare di questa friggitrice, quella che le dà anche il nome, è la finestra trasparente che consente monitorare i cibi durante la cottura senza aprire il cestello, per evitare di disperdere calore e mantenere la temperatura costante. Il selettore di temperatura della friggitrice consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per risultati ottimali con ogni ricetta. Nonostante le dimensioni compatte ha una capacità di 4,2 litri e quindi permette di preparare tutti i piatti in una volta sola (fino a 6 persone). La gestione avviene tramite un grande pannello touchscreen digitale che controlla un timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico Grazie al cestello brevettato, la griglia rimovibile che aiuta a catturare l’olio sul fondo. I componenti amovibili sono lavabili in lavastoviglie e il cestello è facile e veloce da pulire grazie alla possibilità di rimuovere la griglia La Moulinex Easy Fry & Grill Vision è stata lanciata a 150 euro. Su Amazon e in altri negozi si compra solitamente a 120 €. Ora c’è un’offerta speciale che la ribassa a 89,99 €.

Offerte Speciali MacBook Air M2 torna a 949 euro, è minimo storico Amazon sconta sullo sconto Apple per il MacBook Air M2 da 256 GB: lo pagate solo 949 euro. È il minimo storico per questo modello

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.