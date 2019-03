L’ecosistema mobile cinese rappresenta il 5,5% del PIL del paese

Lo scorso anno l’ecosistema mobile cinese ha contribuito all’economia nazionale per 5,2 trilioni di RMB (750 miliardi di dollari USA), pari al 5,5% del prodotto nazionale lordo del paese nel 2018, secondo una nuova relazione a cura della GSMA.

I dati sono riportati nella prima edizione dedicata alla Cina della serie di rapporti della GSMA sull’economia mobile, presentati a Pechino nel corso di una speciale tavola rotonda, focalizzata sulla discussione degli ultimi sviluppi nel settore mobile cinese alla vigilia dell’era del 5G.

“La nostra nuova relazione sottolinea che l’industria mobile cinese è stata un elemento essenziale per la crescita economica, l’inclusione e la modernizzazione; ha creato una nuova generazione di consumatori digitali e ha trasformato il settore e la società”, ha commentato Mats Granryd, direttore generale della GSMA.

“Dopo aver speso miliardi nell’ultimo decennio nel dispiegamento delle reti 4G, in ogni angolo del paese, gli operatori cinesi di telefonia mobile sono ora pronti a investire altri 401 miliardi di RMB401 (58 milioni di dollari) nei prossimi due anni per prepararsi al lancio del 5G, gettando le basi per far diventare la Cina uno dei mercati leader nel 5G”.

Dal report (è possiible scaricare i dettagli completi da qui) emergono alcuni dati interessanti quali: