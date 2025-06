Lefant M210P, robot per la casa ultra low cost solo 89,99€ su Amazon

Un robot aspirapolvere a prezzo mai visto? È il Lefant M210P, disponibile ora su Amazon a 89,99€ invece di 259,99€.

Stiamo parlando della terza generazione di questo modello, progettata con tecnologia Freemove 3.0 per evitare ostacoli e cadute, migliorare la precisione nei movimenti e garantire un funzionamento più silenzioso e stabile durante la pulizia.

Il Lefant M210P integra un sistema di aspirazione da 2200Pa senza spazzola centrale, pensato per ridurre la manutenzione e agevolare la raccolta di peli di animali domestici, polvere e detriti. Le due spazzole laterali canalizzano lo sporco verso l’apertura d’aspirazione, rendendolo adatto a chi convive con cani o gatti. Inoltre, la funzione di potenziamento intelligente rileva i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia più efficace delle superfici tessili.

Tra i vantaggi più evidenti c’è l’autonomia: con l’impostazione di aspirazione minima, il robot può operare fino a 120 minuti su pavimenti duri, mantenendo un livello sonoro paragonabile a quello di un ventilatore. Una caratteristica utile per chi lavora da casa o desidera pulizie notturne senza rumori fastidiosi.

La gestione del dispositivo è interamente affidata all’app Lefant, che permette di scegliere tra diverse modalità: pulizia organizzata, spot, lungo i bordi, casuale, pianificata e manuale. Una flessibilità che consente di adattare l’attività del robot alle necessità quotidiane, sia per ambienti ampi che per spazi più articolati.

Il prezzo di 89,99 euro è un prezzo da liquidazione. Basti pensare che quello originale è di 259,99 euro, prezzo che è sceso un pochino durante gli ultimi mesi restando però molto più alto di quello di oggi. Una offerta perfetta per chi vuole un robot per spazi non troppo grandi e pulizie di ambienti non troppo complessi e piedi di oggetti.

