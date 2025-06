Il rapper Michael Stormzy Omari nel cortometraggio girato con iPhone 16 Pro

Apple ha condiviso un nuovo cortometraggio della serie “Shot on iPhone”, questa volta girato con iPhone 16 Pro.

Il corto, intitolato “Big Man“, vede tra i protagonisti il celebre rapper britannico “Stormzy“, pseudonimo di Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr.

Nel film, Stormzy interpreta il ruolo di Tenzman, un musicista un po’ stanco del mondo che non crea brani da tempo. Tenzman incontra due allegri e svegli ragazzini che deciderà di accompagnare in auto, un viaggio che porterà il musicista a comporre nuove canzoni.

“Big Man” dura circa 20 minuti ed è diretto da Aneil Karia, scrittore e regista londinese noto per suoi lavori per Beat, Surge e il cortometraggio The Long Goodbye.

Come sempre Apple ha diffuso anche il filmato che mostra il dietro le quinte; in quest’ultimo video il regista spiega i vantaggi nell’usare iPhone 16 Pro per il progetto, evidenziando la portabilità e la versatilità.

Il corto è stato girato interamente con iPhone 16 Pro, sfruttando funzionalità quali la modalità Cinema che consente di registrare video con una profondità di campo ridotta e aggiungere transizioni della messa a fuoco.

Sempre nel video dietro le quinte, Stuart Bentley, direttore della fotografia, sottolinea la possibilità di registrare in 4K a 120 frame al secondo, riferendo che la fotocamera è stata spinta ai limiti e si è dimostrata “davvero resiliente”. Nel dietro le quinte si evidenziano altre caratteristiche quali la possibilità di regolare la velocità dei clip e l’ “Audio Mix” che permette di modificare il suono dopo la registrazione per fare risaltare la voce della persona inquadrata, come se il video fosse stato registrato in uno studio professionale, o mettere le tracce vocali in posizione frontale e i rumori ambientali come suoni di sottofondo.