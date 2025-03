Sono arrivati i nuovi set LEGO Formula 1 2025

Pubblicità

La 75esima stagione della Formula 1 iniziata a Melbourne il 16 Marzo parte alla grande anche per i fan di LEGO: su Amazon infatti è arrivata la nuova serie coi set delle vetture delle scuderie più importanti tutte da costruire.

Trattasi di una fedele replica delle vetture della stagione precedente, dove spicca ad esempio la Ferrari SF-24 usata lo scorso anno da Charles Leclerc e Carlos Sainz, ora sostituito da Lewis Hamilton. Sono 275 i pezzi da montare, con tanti dettagli autentici come l’abitacolo apribile con la barra di protezione, le sospensioni a doppio braccio e gli pneumatici Pirelli.

C’è anche la Red Bull RB20 con cui Max Verstappen ha vinto il mondiale piloti e la MCL38 della McLaren che ha vinto il mondiale costruttori. Indipendentemente dal set scelto, ogni modellino viene accompagnato da una minifigure del pilota con la tuta ufficiale della scuderia.

La partnership arriva fino in pista. Ad esempio per le 13 gare chiave della stagione (comprese le tappe di Imola e Monza) saranno allestite le LEGO Fan Zone dove, tra le altre cose, ci si potrà scattare foto ricordo. In una ventina di circuiti saranno presenti anche i negozi a tema LEGO Pit Shop dove poter acquistare l’intera linea di prodotti LEGO Speed Champions, LEGO City, LEGO DUPLO e LEGO Collectibles.

E per i nostri lettori aggiungiamo infine che nell’app LEGO Play (è gratis per iPhone, iPad e Android) è possibile provare nuovi strumenti, costruire i set e condividerli con gli altri appassionati di LEGO e Formula 1.

Dove comprare

I nuovi set LEGO Formula 1 sono in vendita anche su Amazon e potete visionarli tutti partendo da questa pagina. Qui di seguito accludiamo le schede di alcuni dei set più apprezzati dal pubblico:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...