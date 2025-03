Come esportare facilmente una intera pagina web in PNG da Safari per Mac

Pubblicità

Da Safari per Mac è possibile esportare una pagina in PDF selezionando dal menu “File” la voce “Esporta come PDF”. Per vari motivi potrebbe essere utile catturare una pagina web nella sua interezza, in altre parole lo screenshot di un’intera pagina web indipendentemente dalla sua lunghezza. Come fare senza ricorrere ad utility dedicate di terze parti?

Una funzione non a tutti nota attiva da un po’ di tempo con gli ultimi aggiornamenti permette di selezionare dal menu “File” di Safari la voce “Salva con nome” e da qui anziché selezionare “Sorgente pagina” o “Achivio web”, scegliere il formato PNG.

Scegliendo “Archivio web” è possibile salva tutte le immagini e i link funzioneranno finché sono disponibili le pagine di destinazione. Gli archivi web sono utili per le pagine temporanee, come le ricevute.

L’opzione “Sorgente pagina” salva solo il codice sorgente HTML. Questa funzione è utile se vuole sfruttare il sorgente HTML in una tua pagina web.

L’opzione PNG salva in un formato facilmente gestibile la pagina intera.

Il salvataggio in formato PNG non è ancora disponibile su iOS ma non è da escludere l’arrivo con i futuri aggiornamenti di iOS.

