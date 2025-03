Piano LED Plus vi insegna a suonare il pianoforte con una striscia LED

Pubblicità

Avete presente quei video su YouTube in cui viene mostrato come suonare specifici brani musicali facendo scivolare delle barrette colorate sulla tastiera? Ecco, quel sistema funziona benissimo ma è un continuo spostare lo sguardo tra lo schermo e la tastiera, specie nei primi anni di pratica perché si perde del tempo a ritrovare il giusto tasto sul pianoforte.

Così, se volete portare questo sistema di apprendimento al massimo livello allora avete bisogno di Piano LED Plus, un sistema di luci Smart progettato appositamente per questa attività.

È compatibile con qualsiasi tastiera o pianoforte digitale dotati di porta USB-B oppure MIDI IN-OUT e, dopo aver installato la striscia LED sopra i tasti e dedicato qualche minuto per la configurazione iniziale, è subito pronto all’uso.

Come funziona

In sostanza d’ora in avanti anziché passare del tempo sul video per seguire il flusso di note da suonare, mettere in pausa e ripartire, i tasti da suonare saranno illuminati dai LED della striscia e il sistema aspetterà che li premiate prima di passare a quelli successivi, il che avrete certamente capito è un enorme vantaggio in termini di tempo e di facilità nell’apprendimento.

In questo modo infatti imparare i vostri brani preferiti al vostro ritmo e senza distrazioni, indipendentemente dalla vostra preparazione di studio allo strumento.

Il software

Si possono differenziare i colori in base alla mano così da avere un feedback ancora più preciso su quali dita utilizzare di volta in volta e tramite l’app Piano LED (è gratis per iPhone, iPad e Android) si possono selezionare quelle parti di un brano più difficili che si desiderano ripetere più volte prima di passare alla sezione successiva, in modo da passare la maggior parte del tempo con le mani sulla tastiera del pianoforte anziché quella del computer.

L’app include già 200 brani ma se ne possono scaricare a migliaia oppure volendo si possono importare direttamente nella libreria datosi che legge i semplici file MIDI disponibili in rete da decenni. A tal proposito segnaliamo che Piano LED Plus è compatibile anche col software Synthesia che musicisti professionisti e dovrebbero conoscere benissimo.

Dove comprare

Piano LED Plus si può comprare anche su Amazon al prezzo di 229 €. È disponibile in due versioni, una trasparente e una più discreta di colore nero che è perfetta per chi andrà ad usarla con un pianoforte o una tastiera di questo colore.

