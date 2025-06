Connessione HDMI senza fili col kit Lemorele in sconto

Se volete semplificare notevolmente il collegamento HDMI tra due dispositivi sia in ambienti domestici o professionali, date un’occhiata a questa offerta: il kit Lemorele in promozione infatti vi permette di trasmettere contenuti audio-video da un dispositivo sorgente a uno schermo esterno in modo rapido, stabile e senza complicazioni, risultando ottima specialmente se puntate a una soluzione priva di cavi visibili.

Supporta la risoluzione video in Full HD a 1080p e 60 Hz, sufficiente quindi per una buona qualità sia per la visione di film che per presentazioni in ambito lavorativo. L’alta frequenza di aggiornamento aiuta infatti a mantenere nitidezza e precisione anche nelle scene più dinamiche.

La connessione avviene tramite Wi-Fi a 5.0 GHz, quindi con una minore possibilità di interferenze rispetto a reti più affollate come quelle a 2.4 GHz, specie quindi in quegli ambienti in cui sono presenti altri dispositivi connessi alla rete.

Dal punto di vista della copertura, il kit riesce a operare a distanze fino a 10-15 metri anche in presenza di pareti, raggiungendo i 50 metri in assenza di barriere fisiche.

Esteticamente trasmettitore e ricevitore sono identici: misurano 10 x 3,3 x 1,3 cm quindi sono comodi da trasportare e facili da posizionare dietro a monitor, televisori o proiettori. Vanno alimentati tramite USB-C, quindi potete usare anche il caricatore del vostro cellulare.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: il kit comprensivo di ricevitore e trasmettitore HDMI vi costa intorno ai 16 €.

