I social media sono diventati la principale fonte di notizie negli USA, superando i tradizionali canali TV e siti di news. A riferirlo è la BBC indicando quanto emerge da una ricerca del Reuters Institute, spiegando che più della metà (54%) delle persone ottiene le notizie da piattaforme quali Facebook, X e YouTube, dati superiori a TV (50%), siti di news e app (48%).

“L’ascesa dei social media e news basate sulle personalità non è qualcosa di unico negli USA ma qui il cambiamento sta avvenendo rapidamente e con maggiore impatto rispetto ad altre nazioni”, spiega BBC.

Un podcaster come Joe Rogan (che più volte in passato ha espresso posizioni scettiche sui vaccini e promosso teorie complottistiche e cure alternative senza alcun fondamento scientifico), risulta la personalità più nota tra il pubblico, con quasi un quarto della popolazione USA che riferisce di essersi imbattuta in sue notizie o commenti nell’ultima settimana.

L’ascesa dei video social e di notizie diffuse da personalità riconosciute come tali, rappresenta una sfida importante per gli editori tradizionali.

Altri dati di rilievo che emergono dal report:

TikTok è il social media e la piattaforma video a più rapida crescita, indicato come sfruttato per le news dal 17% delle persone (in salita del 4% rispetto allo scorso anno).

Sta aumentando l’uso dei chatbot AI per le news, soprattutto da parte delle persone che hanno meno di 25 anni, indicati come molto più noti rispetto al resto della popolazione.

Molte persone riferiscono di essere consapevoli che l’AI ridurrà trasparenza, accuratezza e fiducia nelle notizie.

In tutte le fasce di età, brand noti per le news di comprovata accuratezza continuano a essere apprezzati ma sono riferimenti usati sempre meno.

