Aqara Smart Lock U200 Lite è la nuova serratura intelligente Matter

Aqara presenta la nuova Smart Lock U200 Lite, per il totale controllo smart degli accessi, pronte per le case europee retrofit compatibile con Matter fin dalla prima accensione.

Aqara, uno dei brand più noti nel settore dell’Internet of Things, annuncia il lancio della nuova Smart Lock U200 Lite, dopo il modello U200, che abbiamo testato direttamente a questo indirizzo. Si tratta di una nuova serratura intelligente pensata per offrire un controllo degli accessi semplice, sicurezza e un’esperienza moderna senza chiavi, in particolare per le famiglie europee in cerca di soluzioni economiche.

Progettata per l’installazione fai-da-te, come del resto il precedente modello, U200 Lite presenta un design retrofit compatibile con la maggior parte delle serrature a cilindro europeo e supporta nativamente il protocollo Matter via Thread, assicurando un’integrazione fluida con i dispositivi smart già presenti in casa.

Basata sul protocollo Thread, sviluppato appositamente per i dispositivi IoT, la U200 Lite è certificata Matter e compatibile con tutte le principali piattaforme domotiche, tra cui Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant e SmartThings, senza bisogno di hub proprietari. Davvero versatilità, la serratura può essere collegata a videocitofoni, telecamere di sorveglianza e sensori intelligenti, permettendo agli utenti di creare un sistema di sicurezza domestico personalizzato.

La U200 Lite è compatibile con serrature a cilindro europeo dotate di funzione d’emergenza, quindi che si aprano da fuori con la chiave, anche se un’altra chiave si trova dentro il cilindro dalla parte interna, oltre a supportare cilindri con profilo EU e alcuni con profilo scandinavo.

Il suo design retrofit permette un aggiornamento immediato della serratura esistente, senza dover cambiare le chiavi, modificare la porta o affrontare installazioni complesse. Del resto, anche il modello U200 da noi testato godeva già di queste caratteristiche.

Questa nuova serratura offre diversi metodi sicuri per l’accesso. Ad esempio, i membri della famiglia potranno sbloccare la porta tramite app mobili come Aqara Home o altre app compatibili con Matter, oppure usando i comandi vocali con Siri e Alexa.

In alternativa, possono semplicemente avvicinare il proprio smartphone iOS o Android alla card NFC Sticker presente in confezione, che può essere posizionato all’esterno della porta d’ingresso. Anche da remoto, è possibile aprire la porta a ospiti e familiari tramite app, senza necessità di abbonamenti: le funzioni di sblocco remoto, notifiche in tempo reale e registro accessi sono tutte incluse gratuitamente. Ovviamente, per far funzionare queste ultime funzioni è richiesto un hub Matter 2-in-1 e Router Thread.

Grazie al giroscopio integrato, la U200 Lite emette un segnale acustico se la porta non è chiusa correttamente, garantendo così che non venga mai lasciata aperta involontariamente. Una volta chiusa, la porta si blocca automaticamente, senza bisogno di sensori esterni.

Tra le funzioni ereditate dal modello precedente U200 vi sono la modalità Quiet Mode, pensata per ridurre al minimo il rumore durante le operazioni di apertura e chiusura; la funzione Pull Spring, che provvede automaticamente a ritrarre il chiavistello al momento dello sblocco; e infine la possibilità di utilizzare la funzione Turn to Lock/Unlock, che consente di bloccare o sbloccare manualmente la porta con estrema facilità, semplicemente ruotando il pomello anche solo di pochissimi gradi.

La batteria all’interno ricaricabile agli ioni di litio da 2.000 mAh garantisce un’autonomia fino a sei mesi con una sola carica, eliminando la necessità di sostituzioni frequenti.

La Smart Lock U200 Lite è disponibile all’acquisto an che su Amazon a 159 euro, nella colorazione nera o bianca.

