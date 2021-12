L’Enigmista trolla The Batman con FaceTime

C’è un po’ di Apple nel prossimo film di Batman: ce ne da un assaggio il nuovo trailer di “The Batman” pubblicato su YouTube dalla DC Comics, dove un iPhone appare rapidamente in due scene. Ma non si tratta di una semplice apparizione, come quelle che generalmente troviamo nei film in cui le aziende, come sponsor, pagano per far si che vengano scelti i propri prodotti – anziché quelli della concorrenza – per comparire nelle pellicole.

In questo caso l’iPhone viene utilizzato dal protagonista, Batman, e dal suo acerrimo nemico, l’Enigmista, che sfrutta il sistema di videochiamate in FaceTime per minacciare e stuzzicare il suo avversario. Lo vediamo comparire nel trailer per la prima volta al minuto 0:45 dove vediamo Bruce Wayne rispondere ad una videochiamata proveniente da un numero sconosciuto: sullo schermo appare il caratteristico punto interrogativo dell’antagonista che vediamo poi apparire rapidamente nell’inquadratura. In una seconda scena invece, al minuto 2:03, sempre tramite FaceTime l’Enigmista minaccia Batman attraverso un iPhone che spunta dalla manica della giacca di un ostaggio.

Il trailer, che dura poco più di due minuti e mezzo, è ricco di azione e ci offre un assaggio di tutto quello che accadrà in “The Batman”, che doveva uscire quest’anno ma a causa della pandemia di COVID-19 il suo rilascio nelle sale cinematografiche è stato rimandato al 3 marzo 2022 (per quelle italiane). Nella clip si susseguono insegumenti in auto con la mitica Batmobile e spunta fuori una possibile storia d’amore tra Batman e Catwoman, interpretati rispettivamente da Robert Pattinson (che ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 2005 interpretando il personaggio di Cedric Diggory in “Harry Potter e il Calice di Fuoco” ed è conosciuto anche per aver interpretato il vampiro Edward Cullen nella saga di “Twilight”) e Zoë Kravitz, figlia del cantante Lenny Kravitz e dell’attrice Lisa Bonet.

Il titolo del filmato è in effetti piuttosto eloquente: con “The Bat and The Cat” (il pipistrello e il gatto) la casa editrice ha scelto di concentrare l’attenzione sulla relazione che c’è tra Bruce Wayne e Selina Kyle, che non sembrano andare sempre d’accordo. In una scena, Batman commenta il numero – apparentemente preoccupante – di gatti che Catwoman ha in casa sua, mentre nella successiva li vediamo fare sparring in un ufficio poco illuminato. Ritroviamo poi la coppia riunita verso la fine del trailer, mentre combattono entrambi contro gli stessi cattivi.