Viomi S9, il robot che lava, aspira e si auto svuota in super offerta

Le pulizie in casa, oramai, sono per lo più affidate all’intelligenza artificiale. Non si contano più i modelli di robot disponibili in commercio, ma c’è chi vuole rendere le pulizie ancor più semplici e automatiche. E’ il caso di Viomi S9, che non solo lava e aspira, ma che si svuota automaticamente. Al momento in sconto del 50% si acquista a 357 euro a questo indirizzo, spedito da magazzini europei.

Viomi S9 è una macchina che pulisce a 360 gradi, nel vero senso della parola. Si tratta di un aspirapolvere in grado di funzionare su diversi tipi di superfici, adatto anche per moquette e tappeti. E’ in grado, con l’apposito add on incluso in confezione, anche di lavare i pavimenti. La ciliegina sulla torta arriva nel momento in cui torna alla base di ricarica, che svuota automaticamente il contieni polvere, così da non doverlo fare manualmente ad ogni passaggio.

Viomi S9 è un modello particolarmente sottile, più di molti altri competitor, così che risulta in grado di raggiungere punti della casa inaccessibili, come ad esempio sotto il divano o sotto il letto.

Gode di una potenza di aspirazione di 2800Pa, e grazie alle tecnologia di mappatura laser LDS AI è in grado di creare percorsi intelligenti per una pulizia più precisa. Dopo la pulizia il ribot salva la mappa della casa, ed è in grado di gestire case con più livelli, così da poter impostare la mappa corretta per ciascun piano. Tramite app è possibile programmare le pulizie, effettuare pulizie mirate per una determinata stanza, o addirittura scegliere con precisione quale area della casa pulire.

Quanto ad autonomia, la batteria integra una batteria al litio da 5200 mAh, che è in grado di assicurare fino a 3,6 ore e coprire fino a 320 metri quadrati di superficie.

Viomi S9, solitamente, ha un prezzo di listino particolarmente elevato, per via della tecnologia che offre e del sistema autosvuotante, ma al momento si acquista in sconto del 50% direttamente a questo indirizzo, dove potete portarlo a casa a 357 euro. La spedizione parte da magazzini europei, dunque, la consegna è veloce e priva di eventuali oneri doganali.

