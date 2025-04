Le novità che iOS 18.5 porterà ai vostri iPhone

Pubblicità

Nei giorni scorsi, come abbiamo riferito, Apple ha avviato il ciclo di beta testing di iOS 18.5. Le novità introdotte dal punto di vista funzionale, al contrario di quelle lanciate con iOS 18.4, potrebbero essere molto limitate anche se attualmente siamo solo alla fase iniziale dello sviluppo e alcune cose potrebbero cambiare.

Impostazioni più accessibili nell’app Mail

Una delle modifiche la troviamo nell’accesso diretto ad alcune impostazioni di Mail. Toccando il tre puntini in alto a destra, si possono ora regolare due opzioni che prima erano raggiungibili solo dalle Impostazioni di sistema:

la possibilità di mostrare o nascondere le foto dei contatti ;

l’attivazione o meno del raggruppamento per mittente, utile per organizzare la posta per conversazioni.

Le funzionalità erano già state introdotte in iOS 18.4, ma ora vengono rese più accessibili e immediatamente modificabili dall’interfaccia dell’app.

AppleCare e gestione garanzia

Altra novità riguarda la sezione AppleCare e Garanzia, visibile in Impostazioni > Generali. Qui Apple ha aggiunto un banner identificativo con logo e collegamento informativo, rendendo più evidenti i dettagli relativi alla copertura attiva.

Inoltre, in Account Apple, è ora possibile visualizzare le opzioni di AppleCare associate a ogni dispositivo registrato e accedere rapidamente alla gestione dell’abbonamento, se presente.

Siri e Apple Intelligence, novità ancora in sospeso

In parallelo iOS 18.5 doveva rappresentare la base tecnica per l’introduzione di un nuovo Siri potenziato dall’intelligenza artificiale. Ma è noto che il progetto che Apple aveva mostrato alla WWDC 2024 è stato posticipato: è difficile che possa essere integrato in iOS 18.5 anche solo in forma preliminare, ma non ci sono conferme ufficiali.

La nuova versione di Siri che dovrebbe offrire una comprensione più profonda del contesto e dei contenuti sullo schermo, nuove azioni vocali dentro e tra le app, e un livello di interazione più naturale è molto indietro nello sviluppo e in questo momento non ha speranze di apparire prima della metà del ciclo di sviluppo di iOS 19.

Diverso il discorso per l’assistente AI nel mercato cinese, dove il confronto con le alternative locali è particolarmente acceso. Qui la versione attuale di Apple Intelligence, molto ridotta negli scopi, potrebbe giungere anche prima.

Quando arriva iOS 18.5?

Sulla base del calendario degli anni precedenti, è verosimile che Apple rilasci iOS 18.5 nella seconda metà di maggio, prima della WWDC 2025. Al momento è disponibile solo la prima beta per sviluppatori, ma ulteriori versioni di test potrebbero anticipare l’introduzione di nuove funzionalità nei prossimi giorni.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.