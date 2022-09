Lenovo Thinkplus TS13, lo speaker con sveglia e superficie a specchio

Vi piacerebbe comprare un altoparlante Bluetooth che non si limiti soltanto ad amplificare la musica dello smartphone ma che all’occorrenza possa funzionare anche come sveglia? E in tutto questo godendo di un design minimalista ed elegante? Allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sul Lenovo Thinkplus TS13 che, ancora per poco, si può comprare in sconto a 33,16 euro.

Questo speaker è dotato di tecnologia Bluetooth di tipo 5.0 per il collegamento senza fili e monta un doppio speaker da 50 mm con subwoofer per l’amplificazione di musica e telefonate. Monta infatti anche un microfono che promette – scrive il produttore – chiamate in HD, utilizzabile anche per amplificare l’audio delle videochiamate, mentre per quanto riguarda l’alimentazione monta una batteria ricaricabile da 1.500 mAh che offre 120 ore di autonomia in standby oppure 6 ore di funzionamento continuato prima di scaricarsi.

Ad ogni modo sono fondamentalmente due le caratteristiche che contraddistinguono questo altoparlante e lo differenziano dagli altri. La prima riguarda la possibilità di usarla anche come sveglia: l’utente può impostarne fino a due e sfruttare gli speaker per il suono di allarme, visualizzando l’ora corrente a tutto schermo.

L’altra invece è nel design, del tutto particolare. Presenta un ampio display con superficie a specchio che la rende particolarmente elegante. In più l’angolazione di questa facciata, di circa 20°, ne favorisce la lettura sia dal comodino che da un qualsiasi piano di lavoro, scrivanie comprese.

Lo speaker Lenovo Thinkplus TS13 normalmente costa 55,27 euro ma come dicevamo al momento si può comprare in offerta, con uno sconto del 40%: perciò lo pagate 33,16 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.