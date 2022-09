Pico 4 è il primo visore VR di ByteDance (TikTok)

I visori di realtà virtuale non sono certo una novità, ma le ambizioni di Zuckerberg per il Metaverso hanno risvegliato il mercato, reso ancora più caldo dai nuovi annunci su questo fronte attesi da Meta, Apple, Google e altri ancora: in questo scenario esplosivo arriva Pico 4, il primo visore di realtà virtuale sotto la proprietà di ByteDance (TikTok) che ha acquisito il costruttore nel mese di agosto del 2021 proprio per questo scopo.

Come già fatto con il prendi tutto dei social TikTok, ByteDance propone un visore tutto in uno che promette a qualsiasi tipo di utente comfort, prestazioni elevate con e senza computer collegato, più ovviamente tanti video TikTok ma anche giochi e contenuti sia in 3D che a 360 gradi, per iniziare subito a sfruttare il visore. Interessanti anche alcune soluzioni tecniche hardware del visore stesso.

Abbandona la tecnologia di lenti Fresnel per impiegare ottiche pancake, in questo modo lo spessore del dispositivo diminuisce di un terzo rispetto a quanto visto finora. La batteria di ben 5.300 mAh, dichiarata per tre ore di autonomia, non è integrata nello chassis del dispositivo, ma fuoriesce per essere posizionata nella fascia per la testa, dietro al capo dell’utente.

In questo modo si riduce il peso del visore e si controbilancia, aumentando il comfort. Così Pico 4 diventa per il momento il visore VR più leggero con solamente 295 grammi, che diventano però 586 quando è collegato alla fascia per la testa. Il costruttore riassume le principali specifiche tecniche all’interno di una singola scheda, con lo stesso stile reso celebre da Apple durante le sue presentazioni.

Il visore mette a disposizione due schermi con risoluzione di 4.320 x 2.160 pixel, leggermente superiore al 4K, con un ampio campo visivo di 105 gradi, mentre la frequenza di aggiornamento è di 90Hz. Funziona grazie al processore Qualcomm XR2 affiancato dal processore grafico GPU Adreno 650 e da 8 GB di memoria RAM. È dotato di funzione di tracciamento ma non richiede beacon esterni, include due controller con vibrazione.

Pico 4 prezzi e disponibilità

PICO 4 sarà disponibile dal 18 ottobre in tredici paesi europei, Italia inclusa, oltre che in Giappone e Corea e quest’anno è previsto un lancio anche a Singapore e in Malesia. Per il momento il costruttore non indica né prezzi né date per gli USA.

PICO 4 parte da 429 euro. I membri europei del Neo3 Link Beta Program potranno preordinare PICO 4 a partire dal 23 settembre tramite Bestware, VR Expert, XR Shop e System Active. I preordini saranno aperti al pubblico in ottobre anche su Amazon.

