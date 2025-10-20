L’errore che tutti fanno online quando entrano nell’App della Banca: è un rischio enorme e non te ne accorgi

C’è un errore molto comune che in tanti commettono quando entrano nell’App della Banca, e i rischi possono essere davvero seri.

Oggigiorno non è difficile ricevere mail o SMS sospetti, e finire per cliccarvi, cadendo in pieno in una truffa ben congegnata. Si agisce così spinti principalmente dalla curiosità di conoscere il reale contenuto del messaggio ricevuto, ma può essere molto rischioso. Se si clicca su un link presente in un messaggio, il pericolo è di atterrare su un sito fake che riproduce, in modo alquanto verosimile, quello ufficiale.

Può trattarsi di una pagina molto simile a quella della propria banca, o di INPS, Poste e altri enti. Lo scopo dei criminali è quello di portare gli utenti a immettere i propri dati personali, quali password, numero carta di credito, codice PIN, nonché le credenziali di accesso a servizi come l’App di Home Banking, ad oggi fondamentale per controllare estratto conto o eseguire varie operazioni.

Sono informazioni che, una volta immesse, sono sottratte dai malviventi per svuotare il conto corrente della vittima, oppure accedere a social o mail, nonché vendere dati sul dark web.

Altra cosa da non sottovalutare, è che in taluni casi anche solo cliccando sul messaggio, senza replicare, si può finire per rischiare grosso. Questo perché certi siti ingannevoli possono avviare malware automatici che finiscono per essere scaricati dall’utente, nonché cercare di sfruttare falle per accedere allo smartphone o al pc del malcapitato.

Così facendo si corre comunque il rischio di furti di credenziali di home banking, social o mail. Potrebbero persino essere installati software che spiano ciò che si digita, e accedere ai dati salvati sul dispositivo.

Come comportarsi se si clicca su un link sospetto per errore

Nel caso in cui si clicchi su un link sospetto, senza cadere nel panico, è necessario muoversi nel seguente modo.

Per prima cosa, disattivare la connessione WI-FI o dati. In questo modo il sito no potrà più connettersi con il dispositivo dell’utente. Senza scrivere nulla né immettere dati, non cliccare su pulsanti pop-up, in modo da non far infettare il computer o lo smartphone.

Procedere col fare una scansione antivirus, che rilevi eventuali file dannosi scaricati. Altra cosa da tenere presente è quella di modificare le password che contano, tra cui quella di mail, social e home banking.

Verificare se conti e accessi sono stati violati e se si notano attività sospette, è essenziale avvisare la banca o i servizi interessati dalla truffa. Una truffa si riconosce da certi dettagli, come ad esempio, se ha toni allarmistici o troppo suadenti.

Se i link sono abbreviati o non convincenti. Il mittente della mail è simile a quello ufficiale, ma si distingue, ad esempio, perché si presenta come InpsServizi, invece di INPS, ad esempio.

Ricordarsi, dunque, di difendersi dai suddetti inganni verificando sempre il mittente di mail/SMS. Non fare click su link che hanno qualcosa di anomalo, ma controllare l’indirizzo giusto, recandosi sul sito ufficiale e riportando l’indirizzo, scrivendolo nel browser.

Per una maggiore sicurezza, è opportuno attivare l’autenticazione a due fattori, in modo che in caso di password rubata, i truffatori non possano entrare nell’account senza un nuovo codice di verifica.

Aggiornare spesso i dispositivi con antivirus, e ponetevi le giuste domande: se un messaggio ha toni troppo allarmanti, contiene richieste di denaro o info sensibili, occorre un’accurata verifica, prima di concedere tali dati.