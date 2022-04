LG Display lavora su due tecnologie OLED per futuri monitor

Lee Hyun-hoo, vice presidente senior di LG Display, nell’ambito di una conferenza che si è svolta a Busan (Corea del Sud) e organizzata dalla società di analisi UBI Research, ha riferito che l’azienda sta valutando una serie di tecnologie OLED destinate a futuri pannelli nel range dei 30″.

LG Display starebbe prendendo in considerazione due diversi tipi tecnologie costruttive; la prima è denominata White-OLED (W-OLED), la seconda RGB-OLED (red, green, blue). Attualmente, LG Display sfrutta i W-OLED per i pannelli di alcune TV. Lee ha sottolineato che ognuna di queste ha i suoi pregi, e per questo l’azienda non ha ancora deciso quale usare per futuri pannelli destinati ai monitor per computer.

L’azienda sudcoreana sta attualmente mettendo a punto la tecnologia OLED Gen 8.5 (2200 x 2500mm), nella quale i pannelli destinati a prodotti quali tablet e notebook sono ottenuti dal taglio di substrati in vetro di 2200×2500 mm.

LG Display prevede l’uso di una maschera in metallo molto sottile, detta FMM (Fine Metal Mask) per tali pannelli, alla stregua del procedimento usato per gli attuali pannelli OLED ottenuti con la Gen 6 (1500x1850mm), e un metodo denominato RGB-OLED, con i pixel sfruttati per formare i colori (rosso, verde e blu) depositati sul layer di emissione. La tecnologia WRGB OLED (sfruttata su alcuni televisori LG), aggiunge un pixel di colore bianco al sistema RGB, consentendo di aumentare la luminosità; dal punto di vista produttivo quest’ultima ha il vantaggio di non richiedere maschere di allineamento dei materiali emittenti (basta depositare solo un tipo di emittente, il bianco), senza bisogno di depositare i tre emittenti colorati nelle maschere.

LG ha recentemente presentato sul mercato italiano i nuovi monitor LG UltraFine OLED Pro 2022 (serie EP950). Disponibili nei modelli da 27 e 32 pollici, i monitor in questione vantano schermi con risoluzione Ultra HD 4K (3,840 x 2,160) certificati VESA DisplayHDR 400 True Black e una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e Adobe RGB con colori a 10bit,

Tra le peculiarità di questi prodotti, il supporto alle modalità colore HDR BT.2100 PQ e P3 PQ la serie EP950 rispetta standard apprezzati dai professionisti che lavorano in studi grafici, nella post produzione e in ambito broadcasting. Sul versante connettività abbiamo porte HDMI e DisplayPort, 3 USB 3.0 e una USB-C con Power Delivery 90W. Nel momento in cui scriviamo il monitor da 32″ LG 32EP950 è in vendita su Amazon a 2299 €.