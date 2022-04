In arrivo un alimentatore Apple USB-C da 35W con 2 porte?

Apple avrebbe intenzione nel prossimo futuro di presentare un alimentatore USB-C da 35W con 2 porte. È quanto si evince da un documento che è apparso per breve tempo sul sito di supporto di Apple e scovato dal sito 9to5Mac. Il documento è apparso per poco tempo sul sito Apple ma in questo era presente un chiaro riferimento a un accessorio che, al momento, non esiste.

Un dispositivo di questo tipo, con due porte USB-C, permetterebbe di caricare più dispositivi contemporaneamente, ad esempio un iPhone e un Apple Watch (l’iPhone 13 Max supporta la ricarica rapida fino a 27W, e per l’Apple Watch bastano 5W).

Un alimentatore USB-C da 35W e con due porte potrebbe essere utile in abbinamento a vari dispositivi Apple: MacBook Air, iPad, iPhone, Apple Watch e HomePod.

Nel documento la Mela fa (o meglio, faceva, visto che ora il documento è sparito) riferimento a un “alimentatore Apple da 35W con doppia porta USB-C”, con supporto di varie modalità (5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2.33A, 20VDC/1.75A) e 35W totali (non 35W su ogni porta).

A marzo è circolata una indiscrezione secondo la quale Apple avrebbe intenzione di commercializzare un alimentatore da 30W, con un design nuovo, più piccolo grazie all’utilizzo della tecnologia al nitruro di gallio (GaN). Alla fine del 2020, l’analista Ming-Chi Kuo aveva previsto l’arrivo di diversi caricatori GaN da Apple.

Qui trovate un nostro articolo sulla tecnologia GaN e l’indicazione di alcuni alimentatori che è possibile scegliere.