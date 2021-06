LG annuncia la gamma TV QNED Mini LED in Italia

LG Electronics annuncia l’arrivo sui mercati globali della nuova gamma di TV QNED Mini LED a partire dal mese di luglio, Italia inclusa. Primi a combinare le tecnologie Quantum Dot e NanoCell e dotati di retroilluminazione Mini LED, questi televisori offrono una esperienza di visione superiore con neri più profondi, una riproduzione dei colori più accurata e maggiore contrasto e luminosità.

La gamma è composta da modelli 8K con le serie QNED99 (86”) e QNED96 (75”, 65”) e da modelli 4K con la serie QNED91 (86”, 75”, 65”), con diagonali che vanno da 65” fino a ben 86” per chi cerca una immersione completa. Più grande è lo schermo, più accurati devono essere i dettagli. Per questo motivo, i TV LG QNED Mini LED sono dotati di un pannello di retroilluminazione con LED molto più piccoli rispetto ai TV LED convenzionali, che permette un controllo preciso delle numerosissime zone di dimming e una maggiore luminosità.

Per esempio, il modello 8K 86QNED99 è dotato di un pannello di retroilluminazione composto da circa 30.000 minuscoli LED disposti in modo da creare circa 2.500 zone di dimming per offrire un rapporto di contrasto 10 volte migliore rispetto ai TV LED convenzionali. I neri più profondi e il maggior dettaglio delle immagini all’interno delle aree scure creano un maggiore senso di profondità che fa sembrare le immagini più realistiche.

Certificati dall’agenzia internazionale Intertek, i TV LG QNED Mini LED hanno il 100% di volume e consistenza del colore e non presentano distorsioni cromatiche anche su un ampio angolo di visione, garantendo una fruizione perfetta da qualunque angolazione. La nuova gamma si distingue anche per l’attenzione all’ambiente: i TV LG QNED Mini LED hanno infatti ricevuto la certificazione Eco-Product, rilasciata dalla società svizzera Société Générale de Surveillance (SGS), che viene assegnata solo ai prodotti che soddisfano i requisiti SGS in base a standard che includono il basso impatto ambientale e la riciclabilità.

In occasione del lancio dei TV QNED Mini LED in italia, il costruttore offre una promozione dedicata: chi prenoterà o effettuerà il preordine di un TV LG QNED Mini LED entro l’11 luglio nei punti vendita e siti e-commerce aderenti all’iniziativa potrà richiedere in omaggio la nuova soundbar LG SP8YA, che offre una esperienza audio di qualità, connettività semplificata, funzionalità intelligenti e design che si adatta perfettamente ai TV LG e a qualsiasi tipo di arredamento grazie a all’estetica elegante e moderna.

Con 440W di potenza, 3.1.2 canali e dotata di numerose funzionalità e tecnologie, tra cui Dolby Atmos, AI Room Calibration, AI Sound Pro e Meridian Horizon Audio, LG SP8YA garantisce prestazioni sonore elevate, accompagnando e valorizzando l’esperienza di visione. LG QNED99 8K da 86 pollici costa 6.999 euro, il modello QNED96 8K da 75” a 4.499 euro mentre QNED96 da 65” 8K costa 2.999 euro. La gamma con modelli 4K: QNED91 86” costa 4.799 euro, QNED91 da 75” a 3.499 euro infine QNED91 da 65 pollici, sempre 4K, costa 2.399 euro.

