Amazon Prime Video, tutte le novità di luglio

Tra serie tv originali, film e show in esclusiva, gli abbonati Amazon Prime troveranno una televisione in streaming di Amazon rinnovata per l’estate. Tra le novità di luglio di Amazon Prime Video – tantissime in questo luglio 2021 – ci sono alcuni titoli molto attesi dagli spettatori: la seconda stagione della serie tv “El Cid”, la seconda stagione di “Making The Cut” e film Amazon Original o produzioni esclusive come “La guerra di domani”, “Blackout Love” e “Boss Level”.

Interessanti sono anche le novità in arrivo tra i film del catalogo della televisione in streaming di Amazon. Tra questi, solo per citarne alcuni, le pellicole di Karate Kid, Assassin’s Creed, Il Primo Cavaliere e District 9.

Un catalogo che si arricchisce mentre Amazon continua ad annunciare nuove produzioni, come “The Devil’s Hour” , e le date di lancio di serie tv che scalderanno l’estate, come “Cruel Summer” (dal 6 agosto) e “Nove perfetti sconosciuti” con Nicole Kidman e Melissa McCharty (dal 20 agosto).

Le serie da non perdere

El Cid

La seconda stagione di El Cid racconta di Ruy, interpretato da Jaime Lorente, a un passo dall’essere un vero eroe e alle prese con delle decisioni molto difficili. Al centro della trama, l’odissea nella vita reale di Rodrigo Diaz de Vivar, un eroe e una leggenda, accusato dai suoi nemici di essere un traditore. La serie arriverà in esclusiva su Prime Video il 15 luglio.

Making the cut

Dal 16 luglio, in esclusiva su Prime Video, la seconda stagione con due nuovi episodi a settimana, dello show condotto da Heidi Klum e Tim Gunn. Una stagione girata a Los Angeles, mentre la pandemia da Coronavirus continua ad avere un forte impatto anche sull’industria della moda e gli stilisti cercano nuovi modi per far crescere la propria attività.

Them

Them è una miniserie antologica horror ambientata negli Stati Uniti. La prima stagione, ambientata negli anni ’50, ruota intorno alle vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come “The Great Migration”. La casa della famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggerli. Them sarà disponibile dal 23 luglio.

La guerra di domani

Dal 2 luglio in esclusiva su Prime Video, ci sarà “La guerra di domani”: il racconto del mondo nel 2051, quando un gruppo di viaggiatori nel tempo porterà un messaggio urgente, a proposito di una guerra globale contro una letale specie aliena. Interpretato da Chris Pratt.

Blackout Love

Valeria, una donna che ha capito tutto nella vita, colleziona un uomo dopo l’altro, senza mai guardarsi indietro. Una commedia romantica, divertente, graffiante, tutta made in Italy, con Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Dal 9 luglio su Prime Video.

Demon Slayer: Il treno Mugen | 13 luglio

Boss Level | 19 luglio

Jolt | 23 luglio

Gunpowder Milkshake | 28 luglio

4 Blocks – la terza stagione | 1 luglio

Bleach – la quarta stagione | 26 luglio

Nuovi film in arrivo

District 9 | 1 luglio

Il diario di Bridget Jones | 1 luglio

Cha pasticcio, Bridget Jones! | 1 luglio

Bridget Jones’ Baby | 1 luglio

Now You See Me – I maghi del crimine | 1 luglio

Cinquanta sfumature di grigio | 1 luglio

The Karate Kid – Per vincere domani | 1 luglio

Karate Kid II – La storia continua… | 1 luglio

Karate Kid III – La sfida finale | 1 luglio

Karate Kid 4 | 1 luglio

Birdman o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza) | 1 luglio

Basic Instinct | 1 luglio

La forma della voce | 1 luglio

Assassin’s Creed | 1 luglio

Il primo cavaliere | 1 luglio

Hell | 1 luglio

Total Recall – Atto di forza | 1 luglio

10 giorni senza mamma | 8 luglio

Manchester By the Sea | 9 luglio

Ben Is Back | 9 luglio

The Witch – Vuoi ascoltare una favola? | 15 luglio

Proximity | 15 luglio

Seberg – Nel mirino | 16 luglio

Wake of Death – Scia di morte | 16 luglio

Romans | 22 luglio

L’uomo sul treno | 25 luglio

Film e serie tv in scadenza

Gli abbonati al servizio Prime di Amazon non dovranno per dimenticarsi degli ultimi giorni della disponibilità di alcuni titoli molto amati.

Favolacce | fino al 9 luglio

1917 | fino al 22 luglio

The Rhythm Section | fino al 22 luglio

Il ladro di giorni | fino al 29 luglio

X-files | fino al 6 luglio

Sons of Anarchy | fino al 14 luglio

24 | fino al 31 luglio

