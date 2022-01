L’hub di Satechi è a misura di Mac mini e ospita anche un SSD

Per aumentare porte e ingressi al Mac mini ci sono gli hub, ma pochi o forse nessuno è elegante e integrabile visivamente ed esteticamente come quello di Satechi. Di fatto appare come una naturale estensione del computer: vi si posiziona alla base fornendo una sorta di piedistallo che replica in tutto e per tutto curve e design del Mac mini, con tanto di finitura in alluminio spazzolato che potrebbe presentare soltanto piccole differenze di colore dovute alle variazioni e al processo di produzione dei due dispositivi.

Le porte

Se già il Mac mini mette a disposizione una serie di porte e ingressi sul retro – nel caso dell’ultimo in commercio parliamo di due porte USB-C Thunderbolt 4, una HDMI, due USB-A, una Ethernet e un ingresso jack audio da 3,5 millimetri – con questo accessorio si possono aggiungere altre prese frontalmente. Si collega ad una delle USB-C del Mac e ne mette a disposizione una seconda per il trasferimento dei dati insieme a 3 USB-A, un lettore di schede SD, uno per quelle microSD e una seconda porta jack audio da 3,5 millimetri.

In questo modo si hanno a disposizione una serie di porte plug-and-play da usare durante il giorno e lasciare che quelle sul retro si occupino invece delle periferiche da mantenere costantemente collegate ad altri accessori fissi come impianto stereo, mouse e tastiera con filo e simili.

Il disco SSD (integrabile)

Inoltre questo hub incorpora anche uno slot SSD, offrendo così il collegamento diretto ad un disco esterno che si può eventualmente utilizzare anche come memoria di backup per Time Machine. Va precisato che non funziona con i dischi NVMe, ma soltanto con gli SSD SATA M.2, che vanno comunque acquistati separatamente (nei numeri che seguono trovate i link di alcuni dischi di esempio compatibili con questo hub: 1, 2, 3, 4, 5). In alternativa, li trovate nei box qui sotto:

Prezzo e compatibilità

Questo hub di Satechi è disponibile da giugno 2021 ed è compatibile con tutti i Mac mini prodotti a partire dal 2018 (quindi sono esclusi tutti quelli del 2017 e precedenti, o comunque senza USB-C visto che l’hub va collegato ad una presa di questo tipo); pesa intorno ai 550 grammi, quindi rappresenta anche una valida soluzione per migliorare la stabilità del computer quando si trova in una superficie particolarmente scivolosa. Chi intende acquistarlo, lo trova in vendita su Amazon a 99,99 euro.