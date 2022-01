Samsung, le indiscrezioni sul futuro Galaxy S22 Ultra

Come era facile prevedere, Samsung ha confermato l’annuale appuntamento Galaxy Unpacked per il mese di febbraio. Nel corso di questo evento dovrebbe essere presentati i nuovi Galaxy S22.

Si vocifera da alcuni giorni dell’arrivo de Samsung Galaxy S22 che dovrebbe comprendere una variante “base” (più “economica”), il Samsung Galaxy S22 Ultra e il Samsung Galaxy S22+.

In un comunicato stampa , TM Roh, Presidente e Responsabile della divisione MX dell’azienda sudocreana, ha fatto cenno a possibili novità in arrivo, spiegando che al’Unpacked del prossimo febbraio sarà presentato “il dispositivo più notevole mai lanciato nella serie S”, riunendo “tutte le migliori feature del Samsung Galaxy in un unico, straordinario prodotto”.

“Diventerete padroni della notte, scattando le foto più belle e luminose e girando i video più straordinari mai ottenuti con uno smartphone”, promette Roh, “grazie alla potenza, la velocità e gli strumenti che nessun altro può offrire”. Il dirigente parla ancora di “innovazioni all’avanguardia”, “parte di un ecosistema Galaxy che non è mai stato così sostenibile”, affermando che gli utenti aiuteranno Samsung a “riscrivere ancora una volta il futuro dello smartphone”.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe integrare il SoC di punta di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, per il quale circolano già sul web benchmark molto interessanti. Nei test Geekbench single-core e multi-core, Samsung Galaxy S22 Ultra vamnta punteggi rispettivamente di 1.108 e 3.516; con GFXbench Aztec, il frame rate è pari a 109 fps, leggermente inferiore a quanto si ottiene con iPhone 13 Pro Max (123 fps).

Altre indiscreziooni riferiscono di display AMOLED dinamico 2X da 6,8″ con Quad HD + (risoluzione 3080 x 1440) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sul versante fotocamera di vocifera che quella principale sarà da 108 MP, abbinata a un obiettivo ultrawide da 12 MP e altri due teleobiettivi da 10 MP con zoom ottico 3x e 10x. Dovrebbe essere presente una batteria da 5000 mAh (con supporto ricarica rapida), ala S Pen e il foro al centro del display per la fotocamera anteriore