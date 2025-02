I migliori libri per fare business con l’intelligenza artificiale

Pubblicità

L’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama imprenditoriale globale. Dall’automazione dei processi alla personalizzazione dell’esperienza utente, l’AI rappresenta una risorsa strategica per le aziende che vogliono crescere e innovare. Per coloro che desiderano esplorare questo mondo e capire come sfruttarne al meglio il potenziale, esistono testi fondamentali che offrono una combinazione di teoria e pratica, aiutando imprenditori, manager e professionisti a integrare l’AI nel proprio modello di business.

In questa selezione viene presentata una panoramica dei migliori libri di Macity come sempre tra quelli pubblicati in italiano (e non solo), pensati per chi vuole comprendere l’intelligenza artificiale non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come strumento per generare valore economico. Ogni testo esplora diversi aspetti dell’AI, dalle strategie per migliorare i processi aziendali alle opportunità di creare nuovi mercati. Che si tratti di avviare una start-up o di rinnovare un’azienda consolidata, questi libri offriranno ispirazione e strumenti concreti per affrontare le sfide dell’era digitale.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Intelligenza artificiale nel marketing

Autore tra i più esperti del settore, il nostro Ivan Laffranchi non si limita a offrire scenari ma anche consigli molto pratici e operativi. L’Intelligenza Artificiale si usa molto nel marketing perché sta diventando un fattore chiave per il futuro del marketing e la competitività aziendale.

Iniziando con un’introduzione su cos’è l’AI e come può essere utilizzata nel marketing, il libro spiega come l’AI può aiutare nell’analisi dei dati e nella previsione delle tendenze del mercato. Inoltre, si discute come l’AI può essere utilizzata per personalizzare l’esperienza utente grazie a Chat GPT-3 di OpenAI.

L’Intelligenza Artificiale salverà i maiali?: 130 applicazioni di AI in Italia e nel Mondo

Apriamo la via ai possibili usi pratici dell’intelligenza artificiale, senza tanta teoria. Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore – gli autori del Libro e del Podcast “L’Intelligenza Artificiale spiegata semplice” ci parlano di news e curiosità del mondo dell’AI in oltre 13 macro categorie: dalla Salute all’Ambiente, dalle Auto che si guidano da sole ad Alexa che racconta le storie della buona notte.

“Siamo certi – dicono – che vi basterà sfogliare questo libro per iniziare un incredibile viaggio con noi all’interno delle applicazioni più interessanti e di successo dell’intelligenza artificiale, raccontate in maniera semplice, come piace a noi.”

Intelligenza artificiale. Politica, economia, diritto, tecnologia

Per fare nuovi business, serve anche una base giuridica, economica, tecnologica. Questo è il libro adatto. È oramai opinione diffusa che l’impatto dell’AI nelle nostre vite abbia determinato un mutamento epocale nella quotidianità e, quindi, nella nostra cultura. Sempre più la pervasività degli strumenti digitali invade il mondo e sempre più si corre il rischio di non riuscire a controllare macchine pensanti che diventano da automatiche autonome.

A fronte di questo problema metafisico e pratico, questo libro – curato da Paola Severino – offre una proposta interdisciplinare che include aspetti tecnologici, etici, normativi, economici, filosofici e giuridici. Il libro presenta un tentativo serio di comprendere la natura e di offrire un primo inquadramento da diverse prospettive dei dilemmi più urgenti in questo ambito.

La strada per farlo non può infatti che essere multidisciplinare e interattiva. Il nuovo Leonardo, il genio che proporrà soluzioni in materia, non sarà una persona ma un gruppo multitasking di persone con diverse competenze unite da uno scopo comune.

Vivere di Rendita con l’Intelligenza Artificiale

La strada è semplice e chiara: questa guida operativa per principianti spiega quali porte si possono aprire e fare in modo che l’automazione e i modelli di business abilitati dalla intelligenza artificiale siano capaci di creare benessere e ricchezza.

Esempi pratici, risorse chiave, modi per decidere e facilitare l’implementazione delle strategie. Un libro eminentemente pratico e pragmatico, per persone concrete in cerca di fare, non si filosofia.

Il Manager Potenziato: Come l’intelligenza artificiale rende il management più efficace, creativo e strategico

on oltre vent’anni di esperienza come CEO, laurea all’Università Cattolica di Milano e una formazione su strategia ed AI alla Harvard Business School, Giovanni Giamminola presenta una visione innovativa del management moderno, integrando l’intelligenza artificiale nella gestione aziendale nell’era dell’AI generativa.

Combinando analisi approfondite, casi studio reali e una visione equilibrata di rischi e opportunità, questo libro è essenziale per leader, imprenditori e professionisti pronti ad abbracciare il cambiamento.

The Business Case for AI: A Leader’s Guide to AI Strategies, Best Practices & Real-World Applications

Come avevamo anticipato, ci sarebbero stati due libri di valore in inglese: il primo è questo e vale tanto oro quanto pesa. Infatti, l’AI è molto più di un espediente di marketing sexy. Invece, è un potente strumento aziendale che può rendere le operazioni e il processo decisionale più efficienti, i dipendenti più produttivi e i clienti felici.

Sfortunatamente, i leader che vogliono sfruttare l’intelligenza artificiale spesso non sanno da dove cominciare. Il processo può sembrare fin troppo complesso: dall’analisi dei processi e dei sistemi software esistenti e della scelta di dove applicare l’automazione dell’AI, alla preparazione di ogni livello dell’organizzazione per la transizione.

In questa guida pratica per i leader aziendali, Kavita Ganesan toglie il mistero dall’implementazione dell’AI, mostrandoci come lanciare iniziative di intelligenza artificiale che ottengono risultati. Con esempi di intelligenza artificiale del mondo reale per stimolare le idee dei lettori, si impara come identificare le opportunità di intelligenza artificiale ad alto impatto, prepararsi per le transizioni di intelligenza artificiale e misurare le proprie prestazioni nell’ambito della intelligenza artificiale.

Artificial Intelligence: The Insights You Need from Harvard Business Review

La più famosa rivista di management del pianeta spiega come usare l’AI nel business, perché le aziende che non usano l’AI diventeranno obsolete in poco tempo. Dal prendere decisioni più rapide e migliori all’automazione del lavoro a memoria per consentire ai robot di rispondere alle emozioni, l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico stanno già rimodellando le imprese e la società.

Cosa dovremmo fare noi e la nostra azienda oggi per assicurarci di essere pronti per il successo e di stare al passo con i nostri concorrenti nell’era dell’AI?

Questo libro organizza il pensiero essenziale e più importante di oggi sull’AI e spiega come lanciare le giuste iniziative nella vostra azienda per capitalizzare l’opportunità della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Da zero a uno. I segreti delle startup, ovvero come si costruisce il futuro

Lavorare con l’intelligenza artificiale apre la strada a dinamiche talmente diverse che non ci vuole molto prima che si capisca che l’unico limite è la fantasia. Una volta sbloccata la fantasia, basta pochissimo per diventare imprenditori e aprire la propria startup.

Nel mondo dell’innovazione ogni evento accade una volta sola. Il prossimo Bill Gates non costruirà un sistema operativo. Il prossimo Larry Page o Sergey Brin non realizzerà un motore di ricerca. Il prossimo Mark Zuckerberg non creerà un social network. Se state copiando le loro imprese, non state imparando molto da loro.

Ovviamente è più facile replicare un modello che realizzare qualcosa di nuovo: fare quello che sappiamo già fare porta il mondo da 1 a n, un cambiamento incrementale che aggiunge un po’ di qualcosa a ciò che già ci è familiare. Per costruire il futuro occorre invece un cambiamento verticale, trasformativo: bisogna andare da 0 a 1. L’atto della creazione è unico, così come il momento in cui essa avviene, e il risultato è qualcosa di originale e inusuale: ma come ottenerlo?

Il libro ci guida in questo processo e si basa su ciò che Peter Thiel, imprenditore seriale e pensatore controcorrente, ha imparato in prima persona come cofondatore di PayPal e Palantir, e poi investitore in centinaia di startup, comprese Facebook e SpaceX. La sua filosofia d’impresa, la sua analisi dell’innovazione e il suo sguardo dietro le quinte delle aziende di maggior successo della Silicon Valley offrono una guida indispensabile a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco e creare un proprio progetto personale e di business.

Il mito dell’intelligenza artificiale. Perché i computer non possono pensare come noi

Forse lo potremmo definire un autore controcorrente. Ma è certo che questo libro di Erik J. Larson lascia il segno. I futurologi sono convinti che l’intelligenza artificiale eclisserà a breve le capacità della mente umana più dotata. Che speranza abbiamo dunque contro le macchine superintelligenti?

Larson sostiene senza mezzi termini e con argomenti stringenti che in realtà non siamo sulla strada giusta per sviluppare macchine intelligenti. Anzi, in effetti non sappiamo nemmeno dove si trovi quella strada. Fin dai tempi di Alan Turing, i sostenitori più entusiasti della tecnologia informatica hanno messo sullo stesso piano intelligenza artificiale e intelligenza umana. Si tratta di un grave errore.

L’intelligenza artificiale lavora sul ragionamento induttivo, analizzando dataset per prevedere possibili risultati di una scelta e/o di un’azione. Gli esseri umani, invece, formulano congetture che tengono conto del contesto e dell’esperienza. L’intelligenza umana è una rete di ipotesi formulate sulla base di ciò che si conosce del mondo. Non abbiamo la minima idea di come programmare quella forma di ragionamento intuitivo noto come “abduzione”, che è a fondamento del senso comune.

Questo è il motivo per cui Alexa non può capire ciò che le chiediamo e per cui l’intelligenza artificiale non può andare oltre certi limiti. Larson sostiene che il clamore che circonda il mondo dell’intelligenza artificiale non è solo cattiva scienza. La cultura scientifica prospera in un ambiente che guarda con entusiasmo all’esplorazione dell’ignoto e non in un clima di esaltazione dei metodi esistenti. L’intelligenza artificiale induttiva continuerà a fare passi avanti per quanto riguarda l’esecuzione di compiti limitati, ma se desideriamo un progresso reale, dovremo iniziare ad apprezzare appieno la sola vera intelligenza che conosciamo: la nostra.

Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido

Non sarebbe una lista die migliori libri di Macity se non ci fosse il consueto fuori sacco, che questa volta è una botta straordinaria. Se vogliamo capire in che mondo viviamo e non sbagliare le mosse, interpretandolo con le categorie che abbiamo utilizzato in passato e che oggi non servono più, è opportuno leggere questo libro di Zygmunt Bauman. Il libro è bellissimo. La condizione umana, dipinta come un inferno, invoca un’utopia che la possa riscattare.

