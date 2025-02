Aptoide sbarca su iOS, l’app store ben noto agli androidiani

Pubblicità

Gli app store alternativi su iOS non sono una novità assoluta. Da tempo, infatti, Apple stata costretta a consentire store digitali terzi rispetto al suo App Store, per conformarsi a direttive europee. Da oggi, gli utenti di iPhone e iPad nell’Unione Europea hanno accesso a un nuovo store di app alternativo. Si tratta di Aptoide, negozio digitale tanto caro agli utenti Android.

Dopo aver militato per lungo tempo sulle sponde del robottino verde di Google, Aptoide arriva anche su iPhone. Il team di sviluppo, si apprende, ha iniziato a sviluppare una versione per iOS dopo che Apple ha introdotto il supporto per il sideloading delle app lo scorso anno. Dopo una fase di test in versione beta avviata a giugno scorso, il marketplace è ora disponibile per tutti gli utenti dell’UE.

A differenza di quanto accade su Android, spiega il team, sponda iOS Aptoide avrà un focus ben preciso nella distribuzione di giochi:

Gli utenti Apple possono ora godere di una maggiore libertà, ma c’è ancora molto lavoro da fare per rendere iOS sempre più accessibile a livello globale e ridurre gli ostacoli per utenti e sviluppatori di giochi

App Version

Ciò che contraddistingue Aptoide dagli altri marketplace di app è il supporto alla funzione App Versions, che consente di installare e giocare a versioni precedenti dei giochi per iOS.

Questa opzione è particolarmente utile per chi possiede modelli di iPhone più datati, non compatibili con gli aggiornamenti software più recenti, o per chi preferisce giocare a versioni precedenti di un titolo, magari perché un aggiornamento non risulta essere gradito.

Per chi volesse consultare l’elenco completo dei giochi disponibili su Aptoide è possibile rivolgersi direttamente a questa pagina.

Se, invece, volete sapere perché gli app store alternativi non sono poi così tanto in voga, il motivo lo trovate direttamente qui.