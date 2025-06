I migliori libri per passare un po’ di tempo in vacanza

I social vi hanno stufato? Non ne potete più di scrollare e vi duole il pollicione? Il niente pneumatico della parte abitata della rete vi sconvolge e l’algoritmo di nausea? È il momento di tornare alla lettura. Però cosa leggere, se non avete gusto, passione o semplicemente l’abitudine a leggere? E qui entriamo in gioco noi.

Con le nostro liste dei migliori libri di Macity affrontiamo, approfondiamo e selezioniamo i libri che a nostro avviso sono quelli che vanno letti su un determinato argomento o una certa problematica. Le potete trovare linkate qui sotto e vi consigliamo di dare un’occhiata, perché a questo punto ce ne sono tantissime. Ma questa volta abbiamo fatto una scelta diversa.

Abbiamo infatti messo assieme dei libri “strani”, buoni per essere letti in vacanza e ingannare il tempo libero come alternativa ai social. Adatti a qualsiasi gusto e competenza, sorprendenti, giocosi, secondo noi sono quelli adatti a voi. E sono i migliori che potreste prendere.

Bozze non corrette

Secondo noi è l’idea dell’estate. In questo libro Stefano Bartezzaghi (con Pier Mauro Tamburini) si è superato. Lo spiega così: “Questo libro è pieno di errori, mille per la precisione: refusi (ma non di punteggiatura o sintassi, non sono così cattivo), errori lessicali e grammaticali, vocaboli sbagliati, errori fattuali, omissioni. E non è colpa del povero correttore di bozze che ci ha lavorato”.

“Gli errori li ho messi io, per giocare con voi come Niccolò Errante faceva con me. Errante era un grande scrittore misterioso, enigmatico, che non amava apparire: nessuno sa esattamente neanche quando o dove è nato. Avevo il privilegio di essere il correttore di bozze dei suoi romanzi e posso dire di essere stato anche un suo amico. E a un certo punto io e Niccolò abbiamo iniziato a fare un gioco. Mi inviava brevi racconti pieni di errori da scovare, e quegli errori componevano un messaggio segreto.

“Ci abbiamo giocato fino alla sua morte o, per meglio dire, fino al suo suicidio: il 3 giugno 2025, dopo una riunione con la casa editrice, il mio scrittore preferito e mio amico, infatti, completamente ubriaco si è buttato dal balcone di casa sua. Però io so che Errante non si è suicidato e ho nascosto la verità nei mille errori disseminati in questo libro. E solo i più scaltri tra voi che riusciranno a trovarli potranno ricomporre un messaggio segreto e risolvere il giallo della sua morte. Quanti di voi accetteranno la sfida?”.

Thinking with type. Tipografia e progettazione grafica: una guida critica.

Restiamo nell’ambito delle parole stampate perché questo libro, solo apparentemente tecnico, è in realtà una scoperta continua. Ecco la guida definitiva per chiunque ami le parole e le usi su carta o su schermo. Ellen Lupton approfondisce tutti gli elementi essenziali della tipografia e del graphic design: dalle famiglie di caratteri al kerning e tracking, dalle griglie ai principi di layout.

Offre indicazioni chiare su come allineare, spaziare, ordinare lettere, parole e paragrafi. Porta esempi storici e contemporanei che illustrano come imparare le regole per poi infrangerle; raccoglie saggi critici, diagrammi, esercizi ed esempi che mostrano come essere creativi in qualunque sistema di informazione e comunicazione.

Questa nuova edizione è arricchita nell’ottica di una maggiore inclusività: più font create da fonderie indipendenti, designer donne e persone razzializzate; introduzione a diversi sistemi di scrittura; dimostrazioni dei principi di base del design; consigli per la leggibilità, la chiarezza e l’accessibilità. Questo è «il miglior manuale scritto sull’argomento», parola di Riccardo Falcinelli.

Cromorama

Abbiamo menzionato Riccardo Falcinelli, ed ecco qui uno dei suoi libri più interessanti dedicato al colore. Nella società delle immagini il colore informa, come nelle mappe. Seduce, come in pubblicità. Narra, come al cinema. Gerarchizza, come nelle previsioni del tempo. Organizza, come nell’infografica. Valorizza, come nei cosmetici. Distingue, come negli alimenti. Oppone, come nella segnaletica stradale. Si mostra, come nei campionari. Nasconde, come nelle tute mimetiche. Si ammira, come nelle opere d’arte.

Infine, nell’esperienza di ciascuno, piace. Tutto questo accade grazie a qualche tecnologia. In primis quella dei mass media, che comunicano e amplificano le abitudini cromatiche. Il pubblico osserva, sceglie, impara; finché queste consuetudini non standardizzano la percezione e il colore comincia a parlare da solo, al punto da sembrare un fatto naturale.

Perché le matite gialle vendono di più delle altre? Perché Flaubert veste di blu Emma Bovary? Perché nei dipinti di Mondrian il verde non c’è mai? E perché invece Hitchcock lo usa in abbondanza? Intrecciando storie su storie, e con l’aiuto di 400 illustrazioni, Falcinelli narra come si è formato lo sguardo moderno, attingendo all’intero universo delle immagini: non solo la pittura, ma anche la letteratura, il cinema, i fumetti e soprattutto gli oggetti quotidiani, che per la prima volta ci fa vedere in maniera nuova e inconsueta.

Dentro di me c’è un posto bellissimo. Imparare a volersi bene affinché l’amore accada

Cos’è l’amore e come funziona? Perché abbiamo paura di essere felici? Troppo spesso il presente ci sta stretto e aneliamo a modificarlo, ma ci sentiamo bloccati. Perché quello che diciamo di volere in realtà poi non lo facciamo? La verità è che il cambiamento spaventa perché ci mette di fronte alla paura di perdere qualcosa. E un paradosso: in superficie desideriamo la beatitudine, nel profondo qualcosa ci dice che è più «sicuro» restare un po’ infelici, moderati, dimessi. Eppure uscire dal loop è possibile.

In questo libro, Ameya Canovi ci accompagna a guardarci dentro con onestà, a vederci nudi e crudi, a sostare nello spazio scomodo delle nostre antiche ferite per accettarle. Perché è proprio da quest’accettazione che nascerà una forza nuova, la paura del giudizio degli altri lascerà spazio all’autenticità che solo chi può permettersi di essere se stesso fino in fondo conosce.

Perché non c’è felicità se non impariamo la difficile arte di amarci. E non ci può essere amore se non iniziamo da noi, cambiando innanzitutto la nostra vita e scoprendo che dentro di noi c’è un posto sicuro e bellissimo. Troveremo la forza di intraprendere nuove avventure, sapremo essere sempre più spontanei e veri, prima con noi stessi e di conseguenza con gli altri.

D’amore e non d’accordo. Quando litigare rafforza la coppia

Dopo che l’avventura di trovare un partner è finita e comincia la vita di coppia, non sempre le cose vanno bene. Anzi, non vanno mai bene. Ma c’è un ma. Il conflitto è la ragione principale per cui le coppie chiedono aiuto ai terapeuti, ma la soluzione, secondo Julie e John Gottman, non è evitare di litigare bensì imparare a farlo bene.

Come in qualunque relazione, infatti, anche nella coppia i conflitti sono inevitabili e necessari, e se è vero che molti non sono sempre risolvibili, sapere come affrontarli può trasformare i momenti di tensione in occasioni per accrescere la connessione e l’intimità.

Sulla base di trent’anni di osservazioni su migliaia di coppie, gli autori sono riusciti a individuare i fattori che determinano il successo o il fallimento delle relazioni: grazie a strumenti pratici (esercizi, schede e una Guida rapida) questo libro insegna come evitare i comportamenti che alimentano i litigi tossici e acquisire le competenze necessarie per affrontare positivamente il conflitto. Un testo fondamentale per coloro che vogliono imparare a integrare le tensioni in un rapporto d’amore e per gli psicoterapeuti.

Come annoiarsi meglio

Pietro Minto ha avuto un’idea semplicemente geniale. Un libro di trucchi e segreti per annoiarsi meglio. Infatti, il tempo per come lo conoscevamo è finito.

Gli schermi hanno catturato ogni istante della nostra attenzione, senza restituirci in cambio alcun tipo di soddisfazione. Lo smart working sta solo peggiorando le cose, imponendo un’eterna connettività che ha ammazzato il concetto stesso di tempo libero. La noia – questa risorsa importante e sovversiva che tutti, da Satana a Mark Zuckerberg, mirano a conquistare – è così sparita, eclissata.

Ma sta là da qualche parte, bisogna solo cercarla. Questo libro, a metà tra saggio e un manuale pratico per sabotare sé stessi, vi aiuterà a trovarla, attraverso una serie di consigli ed esercizi. “Come annoiarsi meglio” è un invito a riprendere il controllo della propria mente e delle proprie giornate. Perché quando perdiamo la noia, in fondo, perdiamo noi stessi.

L’arte di sapersi annoiare

Continuiamo con questa filosofia di vita. La noia come la solitudine viene sempre vista come una sciagura, una cosa dalla quale proteggersi con tutte le forze. In questo saggio l’autore offre spunti di riflessione, tecniche ed esercizi mentali, comportamentali e culturali allo scopo di trasformare questa debolezza in forza.

Usare la noia come spinta anzi che come freno è di vitale importanza perchè è da questo stato d’animo che l’essere umano trova l’ispirazione verso l’agire!

La fisica della vita. La nuova scienza della biologia quantistica

Come nasce la vita? Cos’è? Come funziona? Nessuno finora è riuscito a creare la vita. A tutt’oggi, pur con tutte le dichiarazioni roboanti della “biologia sintetica”, l’unico modo per “costruire” la vita è sempre e solo la vita. È evidente che ci sfugge ancora un ingrediente, qualcosa che spieghi la complessità del fenomeno vitale. Tuttavia, sulla base di recentissimi esperimenti, rigorosi e ripetibili, stiamo forse cominciando a capire cosa succede laggiù, nel profondo delle cellule viventi, e ci stiamo finalmente avviando a capire fenomeni che per secoli erano parsi inspiegabili, proprio attingendo al bizzarro e controintuitivo mondo dei quanti.

L’incredibile forza della fotosintesi, ad esempio, sembra dovere la sua inarrivabile efficienza al fatto che a un certo punto del processo le particelle subatomiche coinvolte si trovano contemporaneamente in due punti distinti grazie ai fenomeni quantistici. Anche il funzionamento degli enzimi, la base stessa del nostro essere in vita, deve la sua perfezione quasi miracolosa al fatto che nel corso della reazione chimica alcune particelle sembrano “svanire” da un punto per “materializzarsi” istantaneamente da un’altra parte.

E che dire del passero europeo, che ogni anno migra dal Nordeuropa al Nordafrica? Come trova la strada? Di nuovo la fisica quantistica fa capolino: basta un singolo fotone che colpisca una cellula specializzata della retina di questo uccellino ed ecco che il passero si trova a disposizione un’incredibile “bussola quantistica”…

Suoni fragili e selvaggi. Meraviglie acustiche, evoluzione creativa e crisi sensoriale

Che bella la vita, che bello il nostro mondo. Viviamo su un pianeta animato da canti, musiche e parole. David George Haskell esplora come sono nate tutte queste meraviglie sonore. Dalle foreste pluviali vibranti di suoni di insetti e dalle paludi percorse dai ritmici richiami delle rane impariamo a conoscere i poteri creativi dell’evoluzione.

Dagli uccelli delle Montagne Rocciose del Colorado a quelli delle strade di Parigi, scopriamo come gli animali apprendano i loro canti e si adattino ai nuovi ambienti. Sotto le onde del mare, cogliamo la nostra parentela con gamberi, delfini e balene. Nelle mutevoli vibrazioni sonore degli animali dei diversi continenti, sperimentiamo l’eredità della tettonica delle placche, la storia più remota degli animali e dei loro spostamenti intorno al mondo e le bizzarrie dell’estetica evolutiva.

A partire dalle origini del canto animale e attraversando l’intero arco della storia della Terra, Haskell illumina e celebra la graduale comparsa dei vari suoni nel mondo. Così, dai flauti d’avorio di mammut delle caverne del Paleolitico, dai violini delle moderne sale da concerto o dalle registrazioni che ascoltiamo con gli auricolari, apprendiamo che musica e linguaggi umani appartengono alla stessa storia ecologica ed evolutiva del pianeta. Noi uomini produciamo musica, ma siamo anche dei distruttori che soffocano o mettono a tacere molti suoni della Terra.

Haskell ci accompagna nelle foreste minacciate, negli oceani sconvolti dai sonar e dai rumori prodotti dalle navi e per le strade caotiche delle città per dimostrare che l’estinzione di alcuni suoni non comporta solo la perdita di meri ornamenti sensoriali. Il suono è una forza generativa, e quindi la cancellazione delle diversità sonore rende il mondo meno creativo, meno giusto e meno bello. Suoni fragili e selvaggi è un invito ad ascoltare, meravigliarsi, agire.

Le mie montagne

Le letture dedicate alla montagna sono un vero e proprio genere a se stante. Da questo punto di vista, l’esempio più importante in Italia, è Walter Bonatti. Quando nel 1961 pubblica questo volume, il suo primo libro, Bonatti ha da raccontare oltre un decennio di imprese impossibili, trionfi e sofferenze: dalla scalata sullo sperone Walker (a 19 anni) all’odissea sul Pilone Centrale, passando per il Grand Capucin, il Dru e la fatidica notte all’addiaccio sul K2.

Se questo libro segnerà una svolta nella sua vita, sarà anche per il riaccendersi delle braci che covavano proprio sotto la memoria di quell’episodio. Bonatti narra il proprio alpinismo con sincerità, descrivendone le durezze senza nascondere emozioni e paure, e la forza dei suoi racconti coinvolge il lettore oggi come allora. Per questo l’opera di Bonatti resterà per sempre il suo libro più celebre. Questa edizione riprende integralmente il testo originale, arricchendolo con alcune foto inedite del 1961, una raccolta di estratti dalle recensioni dei giornali dell’epoca e una postfazione a cura di Angelo Ponta.

«La prima volta – scrive Bonatti – che mi balenò l’idea di portare di fronte al pubblico questi miei appunti di montagna, provai un senso di timidezza e di disagio. Esattamente come quel bambino che vorrebbe, ma non sa come, confessare ai suoi amici, assorti nel meccanismo di un gioco di fantascienza, che preferisce ancora correre a piedi nudi e far capriole sui prati.»

Il libro brutto dei libri brutti

Una lettura che vi sorprenderà. utti i libri hanno la loro dignità – o perlomeno il loro posto nel mondo. Un viaggio rocambolesco attraverso la cultura e la società italiana, raccontato in presa diretta da opere letterarie spesso trascurate o sottovalutate.

Auroro Borealo, noto per la sua pagina Instagram “Libri Brutti” e il popolare “Libri Brutti Podcast”, ci guida in un percorso che svela come questi testi, apparentemente “brutti”, riflettano in realtà momenti significativi della nostra storia collettiva.

Attraverso una selezione curata di libri dai titoli insoliti e dalle copertine eccentriche, Auroro esplora temi che spaziano dalla politica alla società, dalla religione alla cultura popolare. Ogni capitolo offre una lettura critica e ironica di queste opere, evidenziando come, nonostante le apparenze, la letteratura possa trovarsi nei luoghi più inaspettati.

Questo libro celebra la diversità culturale e letteraria italiana, dimostrando che anche le opere meno convenzionali ci raccontano chi siamo stati e chi siamo oggi. Questo libro è un invito a riscoprire la bellezza nascosta nel “brutto” e a riconoscere il valore intrinseco di ogni espressione culturale. Non esistono libri brutti. Esistono solo libri rilevanti.

Tarocchi. Il manuale completo

È un mondo a parte, tutto da scoprire, ma che è capace di dare grandi soddisfazioni per la curiosità intellettuale di scoprire cosa sono i Tarocchi. Questo è un manuale completo per conoscere la storia, il significato e la filosofia profonda che si celano dietro i Tarocchi, uno dei più antichi e famosi strumenti di divinazione.

All’interno del volume, un’esaustiva spiegazione su come leggere e interpretare i simboli di ogni carta, per conoscere il proprio futuro e portare a compimento la propria natura raggiungendo l’armonia interiore.

I Ching. Il libro dei mutamento

L’altro lato, fondamentale, per indagare il modo con il quale gli antichi cercanovano di capire il mondo e la storia. Da sempre gli uomini si rivolgono alla divinazione per rispondere ai dubbi sul proprio futuro o prendere decisioni importanti.

Tra i metodi più antichi c’è quello legato all’I Ching, o Libro dei mutamenti. Questo antico testo cinese per millenni ha guidato con la sua saggezza grandi personaggi così come moltissime persone comuni, e ancora oggi può essere un aiuto prezioso per avere una risposta alle nostre domande.

Il celebre metodo è basato su 64 esagrammi, ciascuno composto da sei linee spezzate (energia yin) o intere (energia yang). Le linee possono essere “fisse” (YIN o YANG) oppure “mobili” (YIN che diventa YANG o YANG che diventa YIN). Attraverso il ripetuto lancio di tre monete, il consultante costruisce l’esagramma profetico che serve per individuare il proprio responso.

Francesco. Il papa della misericordia. Jorge Mario Bergoglio visto da vicino

Non sarebbe una lista dei migliori libri di Macity se non ci fosse un fuori sacco. Anzi due. Questo è il primo. Quale persona migliore da scoprire, anche se adesso non c’è più, che il Papa che ha fatto tanto per la pace e la misericordia?

Il pontefice arrivato dall’Argentina, eletto a sorpresa il 13 marzo 2013, è stato senz’altro uno di quelli che rimarrà nella storia. Da subito amatissimo, un papa “missionario” che ha sempre guardato agli ultimi, ai poveri, ai deboli: lo dimostra la scelta stessa di assumere, primo papa nella storia, il nome di Francesco, il santo di Assisi.

Ha testimoniato vicinanza, prossimità, accoglienza verso tutti. Ha suscitato grande attenzione e simpatia, anche nei lontani dalla fede. È stato al centro di polemiche e critiche, senza che questo lo fermasse nella sua missione di evangelizzazione, giunta fino agli angoli più remoti del mondo. Ha posto al centro del suo ministero la misericordia, la fraternità, la cura per l’ecologia umana, la pace.

Oltre a un pontefice fuori dal comune, Jorge Mario Bergoglio era anche una persona speciale, generosa, umile, capace di mettersi in ascolto e di far sentire importante qualsiasi interlocutore avesse di fronte. Le sue parole non erano mai dette con leggerezza, e il suo interesse verso il prossimo era autentico, come possono testimoniare coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo nella sua dimensione privata.

Papa Leone XIV. A tutti.

Secondo e ultimo fuori sacco per la nostra lista dei migliori libri di Macity. Sul nuovo Papa Leone XIV. “Tutti” è la parola che si è sentita risuonare più volte e con più forza nel primo saluto di Robert Francis Prevost dal balcone di San Pietro, come 267º pontefice della Chiesa cattolica. Per tutti è l’appello vibrante a una pace disarmata e disarmante. Per tutti la rassicurazione e la promessa che il male non vincerà.

Per tutte le persone, a tutte le famiglie, a tutti i popoli della Terra, è la sua benedizione, che riverbera le parole che il suo predecessore, Papa Francesco, ha testimoniato fino al suo ultimo giorno.

