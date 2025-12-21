I migliori libri del genere Dark Academia

Ci siamo, è arrivato quel giorno: il giorno di un genere nuovo. La Dark Academia è un modo di raccontare il sapere quando smette di essere innocuo. Nasce dall’attrazione per gli spazi chiusi dell’educazione d’élite: biblioteche labirintiche, college isolati, rituali che mescolano disciplina e desiderio di trasgressione. E li trasforma in un teatro di ossessioni.

Là dove la ricerca della conoscenza dovrebbe illuminare, improvvisamente getta ombre più lunghe: gruppi esclusivi, legami troppo intensi, la seduzione di un mondo che promette eccellenza ma chiede in cambio molto di più dell’impegno.

È un immaginario che intercetta il fascino dell’adolescenza tardiva (con un retrogusto alle ambientazioni di Harry Potter) e la nostalgia adulta per un tempo di scoperte e vertigini. Dentro ci convivono il piacere dei classici, il richiamo dell’occulto, l’ansia di essere all’altezza e la tentazione di varcare il limite.

La Dark Academia funziona così: prende lo studio, lo status e il talento, e li mette sotto pressione fino a mostrarne la crepa. Da quella crepa nasce la storia.

Dio di illusioni

Come al solito con una traduzione del titolo che spiazza (l’originale era The Secret History), possiamo definire questo il punto di partenza del genere Dark Academia? Probabilmente sì.

Un piccolo raffinato college nel Vermont. Cinque ragazzi ricchi e viziati e il loro insegnante di greco antico, un esteta che esercita sugli allievi una forte seduzione spirituale. A loro si aggiunge un giovane piccolo borghese squattrinato.

In pigri weekend consumati tra gli stordimenti di alcol, droga e sottili giochi d’amore, torna a galla il ricordo di un crimine di inaudita violenza. Per nascondere il quale è ora necessario commetterne un altro ancora più spietato.

Babel. Una storia arcana

È lei la regina emergente del genere della Dark Academia: R.F. Kuang. Spicca con questo romanzo intrigante la capacità dell’autrice.

Oxford, 1836. La città delle guglie sognanti. Il centro di tutta la conoscenza e l’innovazione del mondo. Al suo cuore c’è Babel, il prestigioso Royal Institute of Translation dell’Università di Oxford. La torre da cui sgorga tutto il potere dell’impero.

Rimasto orfano a Canton e portato in Inghilterra da un misterioso tutore, Robin Swift credeva che Babel fosse un paradiso. Fino a che non è diventata una prigione. Può uno studente lottare contro un impero?

La nona casa

Un altro grande classico istantaneo di questo genere scritto da Leigh Bardugo. Galaxy “Alex” Stern è la matricola più atipica di tutta Yale. Cresciuta nei sobborghi di Los Angeles con una madre hippie, abbandona molto presto la scuola e, giovanissima, entra in un mondo fatto di fidanzati loschi e spacciatori, lavoretti senza futuro e di molto, molto peggio.

A soli vent’anni, è l’unica superstite di un orribile e irrisolto omicidio multiplo. Ma è a questo punto che accade l’impensabile.

Ancora costretta in un letto d’ospedale, le viene offerta una seconda possibilità: una borsa di studio a copertura totale per frequentare una delle università più prestigiose del mondo.

Dov’è l’inganno? E perché proprio lei? Ancora alla ricerca di risposte, Alex arriva a New Haven con un compito ben preciso affidatole dai suoi misteriosi benefattori: monitorare le attività occulte delle società segrete che gravitano intorno a Yale.

Le famose otto “tombe” senza finestre sono i luoghi dove si ritrovano ricchi e potenti, dai politici di alto rango ai grandi di Wall Street. E le loro attività occulte sono più sinistre e fuori dal comune di quanto qualunque mente, anche la più paranoica, possa immaginare. Fanno danni utilizzando la magia proibita. Resuscitano i morti. E, a volte, prendono di mira i vivi.

If we were villains: Non è colpa della luna

È diventato un vero fenomeno letterario, il genere della “Dark Academia”, grazie anche alla penna di M.L. Rio.

Quando gli amici diventano nemici, non c’è limite al male che possono farci.

Oliver Marks ha scontato dieci anni di carcere per l’omicidio di un compagno di college. Ai tempi della condanna, non tutti erano convinti della sua colpevolezza, in primis il detective Colborne, che ora lo attende fuori dal carcere per sapere finalmente la verità.

La storia che Oliver si accinge a raccontargli si svolge alla Dellecher, una delle più prestigiose scuole di arte drammatica degli Stati Uniti, dove Shakespeare è venerato come un dio e non c’è limite alla competizione. Giovani, belli, ambiziosi, Oliver e i suoi sei amici sono inseparabili e dividono il tempo fra prove, performance e feste all’insegna dell’eccesso.

Ma, una volta giunti al quarto e ultimo anno, qualcosa nel gruppo si incrina. I ruoli dei drammi che mettono in scena prendono sempre più spazio nella loro vita reale, ed emergono gelosie sopite, invidie, rancori. È Richard, più di tutti, a perdere il controllo, finché, un freddo mattino di novembre, viene trovato morto.

A quel punto, per ognuno dei sei giovani attori rimasti inizia la prova di recitazione più ardua: convincere la polizia, gli altri e se stessi della propria innocenza. Perfetta per i fan del “dark academia”, una storia di lealtà e tradimento, follia e ossessione, colpa ed espiazione, che conduce il lettore lungo il confine magico e pericoloso tra la vita e l’arte.

Lezioni pericolose. Scholomance

Che dire? Lei è una grande. Naomi Novik spacca davvero. La storia. La Scholomance è una scuola di magia diversa da tutte le altre. Qui non esistono insegnanti né vacanze, e non è possibile riuscire a stringere amicizie disinteressate perché gli unici legami che si possono costruire sono strategici.

Soprattutto, è una scuola dove il fallimento è sinonimo di morte certa (sul serio!). Le regole, alla Scholomance, sono drammaticamente semplici: non devi mai aggirarti da solo per i corridoi della scuola. E devi prestare continua attenzione ai mangia-anime, pericolose creature mostruose che si annidano ovunque.

Sopravvivere è più importante di qualsiasi voto. Una volta entrato nella scuola, infatti, hai solo due modi per uscirne: diplomarti o morire! Ma l’ingresso alla Scholomance di una nuova studentessa, El, è destinato a cambiare le carte in tavola e a portare alla luce alcuni segreti dell’istituto.

Galadriel “El” Higgins, infatti, è straordinariamente dotata. Forse, tra tutti gli studenti, è l’unica preparata a una scuola tanto pericolosa.

Pur non avendo dalla sua un gran numero di alleati – la maggior parte degli studenti la tiene a distanza perché di lei ha molta paura, e perché non è quel che si dice una ragazza amabile – e non incarnando esattamente l’idea di eroina senza macchia, potrebbe senza troppi sforzi evocare un potere oscuro così forte da radere al suolo intere montagne e annientare milioni di persone ignare e innocenti.

Per lei, infatti, sarebbe un gioco da ragazzi usare la sua magia per sbarazzarsi una volta per tutte dei mostri che infestano la scuola e che attendono la notte per aggredire e uccidere i suoi compagni. Il problema non proprio trascurabile è che farvi ricorso potrebbe portare alla morte di tutti gli altri studenti.

Naomi Novik ha creato una scuola che pullula di una magia che non avete mai visto prima e un’eroina così atipica e ricca di sfumature che vivrà a lungo nei vostri cuori e nelle vostre menti.

So cosa hai fatto

Inquietante ma anche affascinante. Lei, Faridah Abike-Iyimide, è un grande talento.

Devon e Chiamaka frequentano l’ultimo anno alla Niveus Private Academy, una scuola d’élite dove l’apparenza regna sovrana e la verità è celata dietro facciate impeccabili.

Lui è un talentuoso musicista, lei l’ambiziosa rappresentante d’istituto che farebbe di tutto per raggiungere i propri obiettivi.

Entrambi sono studenti modello destinati ai college più prestigiosi. Ma l’illusione di perfezione va in frantumi quando un anonimo utente inizia a diffondere voci spiacevoli su di loro e a pubblicare foto compromettenti online.

A prima vista non è altro che uno scherzo, ma mentre Devon e Chiamaka indagano, si ritrovano intrappolati in un gioco pericoloso e in una rete di segreti che potrebbe distruggere le loro vite.

Qualcuno li ha presi di mira, qualcuno che ha il potere di manipolare ogni mossa e che non ha nulla da perdere. E il suo piano è ben più elaborato di una semplice vendetta liceale. Ma come possono vincere la partita quando le carte sono contro di loro?

The Atlas Six: Versione italiana

Un caso letterario, possiamo solo definirlo così, non c’è altro modo per chiamare il primo libro della trilogia di Olivie Blake.

Ogni dieci anni, ai sei maghi più talentuosi in circolazione viene offerta la possibilità di conquistarsi un posto nella Società Alessandrina, l’istituzione più segreta ed esclusiva del mondo, che garantirà loro potere e prestigio oltre ogni limite.

In occasione della nuova iniziazione, il misterioso Atlas Blakely sceglie: Libby Rhodes e Nico de Varona, due fisicisti che controllano gli elementi e sono in competizione da tempo immemore; Reina Mori, una naturalista che comprende il linguaggio della vita stessa; Parisa Kamali, una telepatica per cui la mente non conosce segreti; Callum Nova, un empatico in grado di far fare agli altri qualunque cosa; e Tristan Caine, capace di smascherare qualsiasi illusione.

Ciascuno dei prescelti dovrà dimostrare di meritare l’accesso alla Società e lottare con tutte le sue forze per ottenerlo, sebbene ciò significhi stringere alleanze con i nemici giurati e tradire gli amici più fidati.

Perché, anche se i candidati straordinari sono sei, i posti nella Società sono solo cinque. E nessuno vuole essere eliminato. Costi quel che costi.

L’Accademia del Bene e del Male (La saga completa)

Un classico del settore, una certezza, qui con tutti i volumi raccolti.

Nell’Accademia del Bene e del Male vengono addestrati gli eroi e i cattivi delle fiabe. Sophie, bella e gentile, ha sempre sognato di entrare nella Scuola del Bene, mentre Agatha, dal carattere ombroso, sembra destinata alla Scuola del Male.

Ma in questo mondo di intrighi e magie, scopriranno ben presto che le apparenze possono ingannare.

La paziente silenziosa

Primo fuori sacco, veramente borderline, per fare la nostra lista dei migliori di Macity.

Alicia Berenson sembra avere una vita perfetta: è un’artista di successo, ha sposato un noto fotografo di moda e abita in uno dei quartieri più esclusivi di Londra. Poi, una sera, quando suo marito Gabriel torna a casa dal lavoro, Alicia gli spara cinque volte in faccia freddandolo. Da quel momento, detenuta in un ospedale psichiatrico, Alicia si chiude in un mutismo impenetrabile, rifiutandosi di fornire qualsiasi spiegazione. Oltre ai tabloid e ai telegiornali, a interessarsi alla «paziente silenziosa» è anche Theo Faber, psicologo criminale sicuro di poterla aiutare a svelare il mistero di quella notte. E mentre a poco a poco la donna ricomincia a parlare, il disegno che affiora trascina il medico in un gioco subdolo e manipolatorio.

«Quando la dichiararono in arresto restò in silenzio, rifiutando di negare la sua colpa o confessarla. Alicia non parlò mai piú. Il suo silenzio incrollabile trasformò una banale tragedia domestica in qualcosa di ben altra portata: un giallo, un enigma che conquistò i titoli dei giornali e catturò l’immaginario pubblico per mesi e mesi».

La scuola cattolica

Secondo fuori sacco della nostra lista dei migliori di Macity. Non è dark academia “codificato”, ma rientra perfettamente nell’oscurità morale del mondo scolastico d’élite, con il peso della cultura, dei codici maschili e della colpa.

Roma, anni Settanta: un quartiere residenziale, una scuola privata. Sembra che nulla di significativo possa accadere, eppure, per ragioni misteriose, in poco tempo quel rifugio di persone rispettabili viene attraversato da una ventata di follia senza precedenti; appena lasciato il liceo, alcuni ex alunni si scoprono autori di uno dei più clamorosi crimini dell’epoca, il Delitto del Circeo.

Edoardo Albinati era un loro compagno di scuola e per quarant’anni ha custodito i segreti di quella mala educación. Ora li racconta guardandoli come si guarda in fondo a un pozzo dove oscilla, misteriosa e deforme, la propria immagine.

Da questo spunto prende vita un romanzo, che sbalordisce per l’ampiezza dei temi e la varietà di avventure grandi o minuscole: dalle canzoncine goliardiche ai pensieri più vertiginosi, dalla ricostruzione puntuale di pezzi della storia e della società italiana, alle confessioni che ognuno di noi potrebbe fare qualora gli si chiedesse: “Cosa desideravi davvero, quando eri ragazzo?”.

Adolescenza, sesso, religione e violenza; il denaro, l’amicizia, la vendetta; professori mitici, preti, teppisti, piccoli geni e psicopatici, fanciulle enigmatiche e terroristi. Mescolando personaggi veri con figure romanzesche, Albinati costruisce una narrazione che ha il coraggio di affrontare a viso aperto i grandi quesiti della vita e del tempo, e di mostrare il rovescio delle cose.

