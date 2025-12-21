I migliori accessori iPad da comprare subito

Quando si acquista un iPad, soprattutto un modello recente, è facile fermarsi al tablet così com’è. In realtà, è solo il punto di partenza. Con gli accessori giusti, l’iPad può diventare uno strumento molto più completo, capace di adattarsi a lavoro, studio e creatività in modo sorprendente.

In questo articolo abbiamo raccolto quelli che per noi sono gli accessori indispensabili, i migliori per ciascuna categoria, scelti perché espandono davvero le funzioni del tablet e ne migliorano l’utilizzo quotidiano. Non è una lista infinita né una selezione casuale: sono prodotti scelti con criterio, pensati per chi vuole ottenere di più dal proprio iPad senza complicarsi la vita.

Sono accessori che compreremmo subito — e in molti casi abbiamo già comprato e utilizziamo regolarmente — perché risolvono problemi concreti. Rendono l’iPad più produttivo, più comodo da usare in ogni contesto e più vicino a un vero computer quando serve, senza rinunciare alla sua semplicità.

L’obiettivo è offrire una guida chiara e pratica a ciò che vale davvero la pena aggiungere al proprio iPad, evitando spese inutili e puntando solo su accessori che fanno davvero la differenza. Una selezione essenziale, pensata per costruire un setup solido, funzionale e duraturo.

ZUGU Case iPad (Serie ALPHA)

Le custodie Zugu come la ZUGU Case iPad Air 11”, sono probabilmente tra le migliori al mondo. Trasformano l’iPad in uno strumento solido, stabile e pronto a tutto. Il design è sottile ed elegante, ma nasconde una struttura estremamente resistente, certificata per proteggere da cadute fino a 1,5 metri. Il sistema di supporto con angoli di visione multipli garantisce una stabilità eccellente su scrivania, ginocchia o letto, rendendola ideale per lavoro, studio e intrattenimento. L’interno in microfibra morbida protegge lo schermo; l’esterno assicura una presa sicura e una sensazione di qualità superiore. L’aletta si ribalta e copre lo schermo. Completa il tutto l’alloggiamento dedicato per Apple Pencil con ricarica magnetica, che rende questa cover una soluzione completa e curata in ogni dettaglio.

Pellicola – carta Bellemond

Chi usa iPad per disegnare spesso preferisce una pellicola protettiva che simula la carta. È il caso della BELLEMOND (per iPad Air 11”), certamente tra le migliori nel suo campo. Offre una sensazione naturale al tocco, molto simile alla carta reale. La superficie opaca anti-riflesso è ideale in ambienti luminosi e migliora il controllo della Apple Pencil riducendo lo scivolamento. Realizzata in Giappone, garantisce taglio preciso e adesione uniforme senza bolle. Aiuta a mantenere lo schermo più pulito dalle impronte e non altera la qualità del display, risultando perfetta per studio, note e illustrazione digitale.

Logitech Pebble 2 Combo, kit tastiera e mouse wireless

Usare l’iPad come se fosse un computer. Ecco che cosa possiamo fare acquistando il combo Logitech Pebble 2 tastiera e mouse wireless. Si tratta di una soluzione perfetta che include la tastiera Logitech K380, che si può usare per più dispositivi, e il comodo mouse Logitech Pebble 2. La digitazione è silenziosa e confortevole, mentre il mouse mantiene un profilo ultra-sottile. Supporta Bluetooth e Logi Bolt, consentendo il passaggio rapido tra dispositivi grazie a Easy-Switch. Il mouse con tecnologia Silent Touch riduce drasticamente il rumore dei clic. L’elevata autonomia fino a 3 anni per la tastiera e 2 anni per il mouse, con batterie incluse, garantisce un utilizzo affidabile e senza pensieri.

Supporto per Tablet Satechi

Solido ed elegante, il Satechi Supporto per Tablet Pieghevole in Alluminio R1 è l’ideale per usare iPad con una tastiera e un mouse come quelli che abbiamo indicato sopra. Migliora subito l’ergonomia della postazione. La struttura in alluminio premium assicura stabilità, mentre la regolazione multi-angolo permette di adattarlo a scrittura, visione o videochiamate. È completamente pieghevole, compatibile con tablet e smartphone e dotato di piedini antiscivolo per proteggere le superfici.

Twelve South HoverBar Duo

Twelve South HoverBar Duo è un supporto che non nasce per scrivere ma per offrire massima visibilità all’iPad, tenendolo sempre all’altezza ideale e adattandosi a contesti molto diversi tra loro. Grazie alla doppia soluzione di montaggio, con base da tavolo inclusa e morsetto per scrivania o scaffale, può essere utilizzato sia in postazioni fisse sia in spazi più dinamici. Il braccio è completamente regolabile, solido e ben bilanciato, così da mantenere l’iPad stabile anche durante l’interazione diretta con lo schermo. È ideale per videochiamate, visione di contenuti, cucina e lavoro in Sidecar, permettendo di affiancare l’iPad al Mac come secondo display.

SATECHI Hub Pro Adattatore Mobile USB C

Un hub consente di espandere notevolmente le potenzialità di utilizzo di iPad. Il SATECHI Hub Pro Adattatore Mobile USB-C è uno dei più compatti e popolari. Il design compatto lo rende ideale da portare sempre con sé, mentre le porte USB-C e USB-A permettono di collegare facilmente periferiche, accessori e dispositivi di archiviazione. Supporta la ricarica pass-through, per alimentare il dispositivo mentre si lavora; dispone anche di uscita video per monitor esterni, perfetta per presentazioni o postazioni multitasking.

Logitech Combo Touch per iPad Air da 11 pollici

La Logitech Combo Touch per iPad Air 11” è la cover con tastiera migliore al mondo, superiore per diversi aspetti alla Magic Keyboard di Apple. Oltre a proteggere interamente iPad, integra tasti retroilluminati ben spaziati, perfetti anche in ambienti poco illuminati, e un trackpad ampio e preciso che rende la navigazione fluida e intuitiva. Il supporto posteriore è completamente regolabile, così da adattarsi a scrittura, visione e utilizzo creativo. È compatibile con Smart Connector quindi non richiede alcuna alimentazione; presenta anche diversi tasti funzione che limitano il ricorso all’utilizzo dello schermo per la selezione.

Apple Pencil (USB-C)

La Apple Pencil è il primo accessorio che viene in mente quando si parla di iPad. Esiste in varie versioni a seconda del modello di iPad; tutte rappresentano l’essenziale per creativi, studenti e professionisti. Tutte sono progettate per offrire un’esperienza di scrittura e disegno precisa, fluida e immediata sugli iPad compatibili. La punta assicura un’elevata accuratezza, risultando ideale per appunti a mano, annotazioni, schizzi e disegno digitale, con una sensazione naturale sul display. Il design leggero ed equilibrato garantisce comfort anche durante sessioni di utilizzo prolungate. La connessione e ricarica tramite USB-C la rendono pratica anche in mobilità, migliorando la produttività quotidiana e la versatilità dell’iPad per studio, lavoro e creatività.

Anker Caricatore USB-C 70W

Un secondo caricabatterie è quasi una necessità per un iPad. L’Anker USB-C 70W è la soluzione ideale per chi vuole ricaricare tutto con un solo accessorio. Nonostante le dimensioni ridotte, è in grado di alimentare senza difficoltà iPad, MacBook Air, smartphone e altri dispositivi, anche contemporaneamente. La gestione intelligente della potenza garantisce che la porta principale mantenga sempre energia sufficiente per ricaricare un iPad alla massima potenza. La spina pieghevole lo rende perfetto da portare in viaggio, mentre le protezioni avanzate Anker assicurano sicurezza contro surriscaldamento e sovraccarichi. Un caricatore unico, pratico e affidabile, pensato per ridurre ingombri senza rinunciare alle prestazioni.

