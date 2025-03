I migliori libri sul Giubileo 2025 (e non solo)

Pubblicità

Il Giubileo 2025 rappresenta un momento di straordinaria importanza non solo per i fedeli, ma anche per chiunque voglia comprendere un evento che intreccia storia, cultura e spiritualità in un percorso millenario. L’apertura delle Porte Sante nelle basiliche romane segna l’inizio di un periodo di riflessione e rinnovamento che ha radici profonde nella tradizione cristiana, ma che allo stesso tempo si apre a significati universali che trascendono la dimensione puramente religiosa. Attraverso letture appropriate è possibile cogliere la ricchezza di questo evento straordinario che ogni venticinque anni trasforma Roma in meta di pellegrinaggio mondiale.

Questa selezione di volumi vuole accompagnare sia il credente nel suo cammino spirituale che il laico curioso di approfondire un fenomeno culturale che ha plasmato la storia dell’Occidente. I libri proposti offrono prospettive diverse: dalle spiegazioni teologiche alle ricostruzioni storiche, dalle guide pratiche alle riflessioni filosofiche sul significato del perdono e della riconciliazione. Anche chi si avvicina all’argomento con interessi puramente culturali o storici troverà in questa rassegna spunti preziosi per comprendere un evento che, ben oltre la dimensione religiosa, rappresenta un’importante chiave di lettura della nostra civiltà.

Varcare la porta. Il giubileo secondo i Padri

Cos’è un giubileo? A cosa serve? Questo libro ci conduce per mano in un viaggio attraverso i secoli, esplorando le profonde riflessioni teologiche dei Padri della Chiesa, da Clemente Romano a Beda il Venerabile, passando per iscrizioni funerarie e il viaggio di una giovane donna. Attraverso una lettura selezionata di alcuni passi, l’autore ci mostra come concetti fondamentali quali la speranza, la preghiera per i defunti o il viaggio a Roma siano stati elaborati nei primi secoli del cristianesimo, influenzando profondamente la celebrazione giubilare come la conosciamo oggi.

I Giubilei nella storia

Papa Francesco ha scelto di porre questo Anno Santo sotto il segno della Speranza, perché il Giubileo del 2025 si colloca in un tempo di inquietudine e preoccupazione per le situazioni di conflitto aperte nel mondo e per la grave crisi ambientale. Il Giubileo nella storia ha rappresentato nelle diverse epoche un’occasione di ripensamento e di novità per la vita dei fedeli con il suo appello alla conversione, ma ha anche suscitato interesse al di là dei confini della Chiesa. Il volume guida in un viaggio negli anni giubilari dal 1300 ad oggi, cogliendo gli elementi di continuità e le caratteristiche peculiari di ciascuno. In queste pagine si sviluppa un racconto ricco di storia, curiosità e aspetti poco noti di un evento popolare che rappresenta ormai un appuntamento atteso e partecipato da milioni di fedeli.

Grande storia dei giubilei. Dalle antiche origini ebraiche a oggi

Un viaggio colto e affascianante nella storia. Che cos’è il Giubileo? Quando è nato? A che scopo? Dove lo si celebra? Qual è stato il più sfarzoso? E quello più austero? A queste e altre curiosità risponde la ricostruzione storica di Anna Maria Foli, studiosa di religioni e storia della Chiesa, che sulla base di nuove scoperte e documenti racconta una tradizione millenaria, per certi versi ambigua, fatta di trionfalismi, interessi economici, lacerazioni e religiosità popolare. Nella tradizione cattolica il Giubileo è un grande evento religioso. Un libro per conoscere i segreti dell’Anno Santo a partire dalle sue antiche radici ebraiche fino al Giubileo indetto da Papa Francesco che si celebra nel 2025.

Il giubileo a Roma 2025. Guida al pellegrinaggio

Le Porte Sante sono aperte, il Giubile della Speranza è in corso. Come orientarsi? Una guida pratica essenziale per prepararsi al Giubileo nella Città Eterna da pellegrini singoli o in gruppo, con le proprie diocesi e comunità. Nel volume: il valore e la storia del Giubileo; i luoghi sacri di Roma; i monumenti da non perdere; informazioni pratiche. Utili informazioni su: cammini a piedi, percorso delle 7 chiese giubilari, liturgia, preghiere, spiritualità, indulgenza plenaria. Il volume è corredato da QR code di immagini e cartine.

Giubileo 2025: Il Diario del Pellegrino, custodisci il Tuo Viaggio Spirituale tra Fede e Speranza

Sempre una esigenza di praticità: vivere il Giubileo 2025 con un diario creato appositamente per accompagnarti durante il tuo pellegrinaggio spirituale. Questo diario sacro è perfetto per chi desidera riflettere, pregare e annotare le proprie esperienze di fede.

Nonno, perché ti chiami Felice? Una giornata alla scoperta delle Sette Chiese di Roma

Una scoperta per i più piccoli (dai 4 anni) che è godibilissima anche da parte degli adulti. Un intenso dialogo tra un nonno e una nipotina a spasso per Roma. Un viaggio alla scoperta di alcune tra le più belle basiliche romane. Un cammino giubilare sulle tracce di un’antica tradizione: il pellegrinaggio delle Sette Chiese.

I percorsi del Giubileo. Cammini di pellegrinaggio che portano alla conversione

La via verso la redenzione comincia da lontano, dice Luigi Ferraiuolo. C’è una parola che dice meglio di tutte lo spirito del Giubileo: pellegrinaggio, cioè mettersi in movimento, in tutti i sensi, per raggiungere una nuova visione delle cose e vivere un nuovo rapporto con Dio e l’umanità. In questo libro, l’autore racconta il Giubileo, la sua storia, i valori in gioco in questo tempo forte, ma soprattutto le strade da percorrere ― letteralmente ― per vivere davvero quest’esperienza.

Si parte dalla scoperta dei luoghi della carità e della povertà, si passa alle Porte sante delle basiliche romane, si ascolta la voce del papa che spiega a cosa mira quest’anno di grazia e poi si scoprono le vie della salvezza: quelle che portano a Roma attraverso luoghi dell’anima e dello spirito e quelle che ci fanno tornare da Roma rinnovati e nutriti d’incontri, conoscenze, testimonianze di fede, speranza e carità.

Il Giubileo del 2025 è questo: un appuntamento che coinvolge tutta la cattolicità, ma che lancia anche un messaggio all’umanità intera. Siamo invitati a fermarci e a riflettere su chi siamo e dove stiamo andando, per affrontare un mondo lacerato da conflitti, crisi e incertezze.

Vivere il giubileo. Un itinerario spirituale nella Basilica di San Pietro

Qual è la strada da percorrere nella fede ma anche attraverso i simboli della spiritualità cristiana? In occasione dell’anno giubilare, padre Enzo Fortunato ci conduce alla scoperta della basilica di San Pietro, cuore dell’annuncio cristiano, dove si strutturò come Chiesa e dove viene vissuto nel ricordo dell’origine. Ogni tappa di questo viaggio corrisponde a un capitolo del libro. Dalla strada che conduce a piazza San Pietro fino al colonnato del Bernini, simbolo di accoglienza e abbraccio; poi il momento del passaggio attraverso la Porta Santa, il luogo della decisione: quella soglia, allegoria della conversione, che, una volta varcata, purifica e modifica integralmente chi la supera.

Tuttavia ciò non sarebbe possibile senza la Grazia, qui rappresentata dalla Madonna che tiene Cristo tra le braccia, la Pietà di Michelangelo. La statua di san Pietro e la tomba dell’apostolo rappresentano infine il luogo del cammino e della celebrazione.

Anche Pietro arrivò a Roma da lontano, dopo un viaggio lungo e impervio. Chi arriva nel luogo del suo sepolcro si riconosce in lui e nel suo cammino. Sulla tomba di Pietro viene edificata la basilica, la più grande chiesa del mondo: è la celebrazione della gloria di Dio e della sua Parola. Non poteva mancare un riferimento alla Bolla di indizione del Giubileo, Spes non confundit, che «ci invita a riscoprire e abbracciare questa virtù teologica fondamentale, che è la speranza, descritta come forza rigeneratrice dell’animo umano e guida sicura nel cammino della vita».

Pellegrini di speranza. Giubileo 2025. Sussidio liturgico-pastorale

Una strada per tutti. Il Giubileo è un Anno Santo caratterizzato dalla speranza che non tramonta, quella in Dio. Ci aiuti pure a ritrovare la fiducia necessaria, nella Chiesa come nella società, nelle relazioni interpersonali, nei rapporti internazionali, nella promozione della dignità di ogni persona e nel rispetto del creato. La testimonianza credente possa essere nel mondo lievito di genuina speranza, annuncio di cieli nuovi e terra nuova, dove abitare nella giustizia e nella concordia tra i popoli, protesi verso il compimento della promessa del Signore. (Spes non confundit)

Spes non confundit. Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025

Un documento unico, importantissimo. Attenzione, non è un libro, ma la bolla papale per l’indizione del Giubileo. Un documento straordinario: il Giubileo ha sempre rappresentato nella vita della Chiesa un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale. «Possa il Giubileo essere per tutti occasione di rianimare la speranza»: questa espressione potrebbe racchiudere tutta la ricchezza della Lettera che Papa Francesco ha scritto per indire il Giubileo Ordinario del 2025. «Per tutti, possa essere un momento di incontro vivo e personale con il Signore Gesù, “porta” di salvezza; con Lui, che la Chiesa ha la missione di annunciare sempre, ovunque e a tutti quale “nostra speranza”».

Il Giubileo, quindi, si apre alla luce dell’incontro con la “Speranza che non delude” perché offre la certezza della vicinanza e presenza del Signore. Ogni venticinque anni viene proclamata una speciale espressione del perdono di Dio che la Chiesa fin dal 1300 ha chiamato “indulgenza”. L’esperienza del perdono che l’indulgenza offre merita di essere ben articolata e compresa per evitare di equivocare l’intero messaggio giubilare. Insieme all’indulgenza, il giubileo si è caratterizzato sempre per il pellegrinaggio alla tomba degli apostoli e alla Porta Santa. Anche questa dimensione è fortemente ripresa dalla Bolla da cui emerge il valore simbolico del pellegrinaggio. Con una introduzione di mons. Rino Fisichella.

Life. La mia storia nella Storia. L’autobiografia di Papa Francesco

Non potrebbe essere una serie dei migliori libri di Macity senza uno o due fuori sacco, che questa volta sono dedicati alla figura del Santo Padre, alla sua voce, alle sue sofferenze. Nel raccontare qui per la prima volta la storia della sua vita, ripercorsa attraverso gli eventi che hanno segnato l’umanità negli ultimi ottant’anni, Papa Francesco condivide le origini di quelle idee che in molti considerano audaci e che contraddistinguono il suo pontificato: dalle coraggiose dichiarazioni contro la povertà e la distruzione ambientale, alle dirette esortazioni ai leader mondiali affinché traccino una rotta diversa su temi come il dialogo tra i popoli, la corsa agli armamenti, la lotta alle diseguaglianze.

Dallo scoppio della Seconda guerra mondiale nel 1939 – quando il futuro Pontefice aveva quasi tre anni – fino ai giorni nostri, Jorge Mario Bergoglio prende per mano le lettrici e i lettori accompagnandoli con i suoi ricordi lungo un viaggio straordinario attraverso i decenni. La voce del Papa, con le sue personalissime memorie, si alterna a quella di un narratore che in ogni capitolo ricostruisce lo scenario storico in cui si inseriscono.

Nelle parole del Pontefice: «Life vede la luce perché, soprattutto i più giovani, possano ascoltare la voce di un anziano e riflettere su ciò che ha vissuto il nostro pianeta, per non ripetere più gli errori del passato. Pensiamo, ad esempio, alle guerre che hanno flagellato e che flagellano il mondo. Pensiamo ai genocidi, alle persecuzioni, all’odio tra fratelli e sorelle di diverse religioni! Quanto dolore! Giunti a una certa età è importante, anche per noi stessi, riaprire il libro dei ricordi e fare memoria: per imparare guardando indietro nel tempo, per ritrovare le cose non buone, quelle tossiche che abbiamo vissuto insieme ai peccati commessi, ma anche per rivivere tutto ciò che di buono Dio ci ha mandato. È un esercizio di discernimento che dovremmo fare tutti quanti, prima che sia troppo tardi!»

Spera. L’autobiografia

La storia del Santo Padre per il futuro. Per volontà di papa Francesco questo eccezionale documento avrebbe dovuto in un primo momento vedere la luce solo dopo la sua morte. Ma il nuovo Giubileo della Speranza e le esigenze del tempo lo hanno risolto a diffondere ora questa preziosa eredità. Questa è la prima autobiografia mai pubblicata da un Papa nella storia. Un’autobiografia completa, la cui stesura ha impegnato gli ultimi sei anni, che procede dai primi del Novecento, con le radici italiane e l’avventurosa emigrazione in America Latina degli avi, per svilupparsi attraverso l’infanzia, gli entusiasmi e i turbamenti della giovinezza, la scelta vocazionale, la maturità, fino a coprire l’intero pontificato e il tempo presente.

Nel raccontare con intima forza narrativa le sue memorie (non tralasciando affatto le proprie passioni), Francesco affronta senza alcuna dissolvenza anche i nodi cruciali del pontificato e sviluppa con coraggio, schiettezza e profezia i più importanti e dibattuti temi della nostra contemporaneità: guerra e pace (compresi i conflitti in Ucraina e Medio Oriente), migrazioni, crisi ambientale, politica sociale, condizione femminile, sessualità, sviluppo tecnologico, futuro della Chiesa e delle religioni.

Ricco di rivelazioni, di aneddoti, di illuminanti riflessioni, un memoir emozionante e umanissimo, commovente e capace di umorismo, che rappresenta il “romanzo di una vita” e al tempo stesso un testamento morale e spirituale destinato ad affascinare i lettori di tutto il mondo e a incarnare il suo lascito di speranza per le generazioni future. Il volume è arricchito da alcune straordinarie fotografie, anche private e inedite, provenienti dalla disponibilità personale di Papa Francesco.

