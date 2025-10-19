I migliori libri dei Premi Nobel 2025

I premi Nobel sono considerati il massimo vertice raggiungibile nei rispettivi settori: fisica, chimica, medicina, letteratura, e poi ancora “la pace” e, come aggiunta, quello delle scienze economiche che viene fornito quasi come un di più (fu in effetti aggiunto in un secondo tempo, non da Alfred Nobel).

Quest’anno hanno vinto il Nobel per la fisica John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per la scoperta del “macroscopic quantum mechanical tunnelling” e quantizzazione dell’energia in circuiti elettrici. Quello per la chimica Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi per lo sviluppo di “metal-organic frameworks” (MOF), strutture molecolari porose con vaste applicazioni e quello per la medicina Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le scoperte riguardanti la tolleranza immunitaria periferica.

Infine, quello per la pace María Corina Machado per il suo instancabile impegno nel promuovere i diritti democratici in Venezuela e la transizione da un regime autoritario a una società giusta e pacifica e quello per la lettertura László Krasznahorkai per un’opera “visionaria e coinvolgente che, in mezzo al terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Melancolia della resistenza

Autore complesso e difficile da metabolizzare, László Krasznahorkai è decisamente postmoderno. Come in questo libro che Susan Sontag descriveva come “un libro inesorabile e visionario dal maestro ungherese dell’apocalisse”

La storia. In città è arrivato il circo. Nulla di strano, se non fosse che il circo ospita una balena imbalsamata, la più grande del mondo, e che la città è sperduta nella campagna ungherese, un non luogo dominato da incertezza e declino. Tutti sono in attesa che accada qualcosa e sarà proprio il circo a detonare il cambiamento.

Guerra e guerra

Altro grande romanzo del premio Nobel ungherese (ma quasi tutti lo sono) è questo di alcuni anni fa. La vita del solitario archivista György Korin viene sconvolta dalla scoperta di un antico manoscritto dall’inestimabile valore in un paesino ungherese: il testo narra l’epopea di quattro personaggi in diverse epoche storiche accomunate da uno stato di guerra permanente. Convinto che in quelle pagine sia racchiusa la verità ultima sul destino umano, Korin abbandona tutto e parte per New York con un’unica missione: salvare il testo dall’oblio pubblicandolo su Internet.

Questo romanzo è la storia di questa missione, punteggiata dai molti incontri del protagonista lungo il suo cammino, in un mondo diviso tra brutalità e bellezza. Un romanzo che non è solo un romanzo, ma che già durante la stesura ha sconfinato nella realtà – in forma di messaggi dell’autore ai suoi lettori – e che la invade quando, nel 1999, viene inaugurata una targa commemorativa, come Korin stesso desiderava, affissa sulla parete di un museo in Svizzera, accanto a una scultura di Mario Merz.

Meccanica quantistica. Il minimo indispensabile per fare della (buona) fisica

Per capire il lavoro di John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis è necessario avere delle nozioni di meccanica quantistica. E chi meglio di Leonard Susskind e Art Friedman per entrare nel settore?

I concetti essenziali della meccanica quantistica vengono spiegati con chiarezza. Si tratta di una introduzione a una disciplina notoriamente ardua. Ma sfruttando la potenza dimostrativa della matematica, i due autori danno una spiegazione esauriente del mondo delle particelle subatomiche.

Diversamente da altre opere divulgative, che eludono le stranezze della fisica dei quanti, questo libro illustra tutti gli aspetti bizzarri della logica che la governa. I lettori troveranno presentazioni dettagliate dei concetti di stato, indeterminazione, dipendenza temporale, entanglement, onde e particelle, e di molto altro.

Ogni capitolo contiene esercizi per garantire una comprensione adeguata di ciascuna area. Basato su una fortunata serie di lezioni che Susskind tiene alla Stanford University, questo libro è una “cassetta degli attrezzi” per gli appassionati di scienza che desiderino comprendere la fisica del nostro tempo.

Helgoland

È una specie di piccolo classico che contiene quasi tutto quel che è necessario sapere, con molto racconto e nessuna formula. Ma da dove viene il titolo?

A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo adatto alle idee estreme, nel giugno 1925 il ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato quella che, secondo non pochi, è stata la più radicale rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica.

A distanza di quasi un secolo da quei giorni, la teoria dei quanti si è rivelata sempre più gremita di idee sconcertanti e inquietanti (fantasmatiche onde di probabilità, oggetti lontani che sembrano magicamente connessi fra loro, ecc.), ma al tempo stesso capace di innumerevoli conferme sperimentali, che hanno portato a ogni sorta di applicazioni tecnologiche.

Si può dire che oggi la nostra comprensione del mondo si regga su tale teoria, tuttora profondamente misteriosa.

In questo libro non solo si ricostruisce l’avventurosa e controversa crescita della teoria dei quanti, rendendo evidenti, anche per chi la ignora, i suoi passaggi cruciali, ma la si inserisce in una nuova visione, dove a un mondo fatto di sostanze si sostituisce un mondo fatto di relazioni, che si rispondono fra loro in un inesauribile gioco di specchi.

Visione che induce a esplorare, in una prospettiva stupefacente, questioni fondamentali ancora irrisolte, dalla costituzione della natura a quella di noi stessi, che della natura siamo parte.

I materiali e la chimica. Per le Scuole superiori.

La scoperta di Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi nella chimica tocca un settore a cavallo tra chimica inorganica, scienza dei materiali e chimica fisica.

Nonostante sia un testo scolastico, il libro di Peter William Atkins e Loretta Jones è considerato un ottimo esempio di divulgazione a un settore molto complesso

Breve storia di (quasi) tutto

Cambiando completamente approccio questo libro divulgativo di Bill Bryson permette di capire molte cose, tra cui la scienza dei materiali.

«Mentre ero in volo sul Pacifico e guardavo pigramente dal finestrino l’oceano illuminato dalla luna, mi si presentò alla mente, con una forza piuttosto inquietante, la consapevolezza di non sapere nulla dell’unico pianeta sul quale mi sarebbe mai capitato di vivere».

Quanto è grande, infatti, il nostro pianeta? Come è fatto? Quali leggi ne governano il moto, la natura e i fenomeni?

Per colmare questa lacuna, Bill Bryson decide di partire per un viaggio molto diverso da quelli che ci ha raccontato nei suoi libri: un viaggio nel mondo del sapere scientifico, per narrarci la storia dell’universo e farci comprendere, senza inutili difficoltà, la teoria della relatività e le sue conseguenze, i segreti del Big Bang, le leggi dell’evoluzionismo, la comparsa dell’uomo sulla terra, la doppia elica del DNA e molto altro.

Con una scrittura sempre ironica, e senza mai rinunciare al gusto dell’aneddoto e della battuta, Bryson ci fa incontrare le personalità che hanno fatto e stanno facendo la storia della scienza, lasciandoci alla fine la sensazione di conoscere meglio il mondo in cui viviamo, ma anche quella, piacevolissima, di avere letto un “romanzo” ricco di sorprese e curiosità.

Il fuoco interiore. Il sistema immunitario e l’origine delle malattie

Per quanto riguarda il Nobel di medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, sulla “tolleranza immunitaria periferica”, è un tema centrale dell’immunologia moderna: è il meccanismo con cui il sistema immunitario impara a non reagire contro il proprio organismo, evitando malattie autoimmuni. L’antitesi delle allergie.

Questo libro di Alberto Mantovani tratta questo argomento. Tutti noi abbiamo fatto i conti con un’infiammazione – un dolore al ginocchio, l’ascesso a un dente, una lieve scottatura -, dunque riteniamo di conoscerla o perlomeno di averne un’idea abbastanza precisa.

In realtà, il concetto di infiammazione è molto più complesso di quanto possiamo credere e rappresenta un campo ancora da esplorare anche per medici e biologi, poiché sotto questa «etichetta» rientra una varietà enorme di fenomeni assai diversi tra loro. L’infiammazione, infatti, è uno dei modi in cui il sistema immunitario esercita la sua funzione di difesa e riparazione dei tessuti e dunque è un meccanismo che agisce per contrastare le situazioni di pericolo, dai microbi «patogeni» agli eventi traumatici. In genere, abbiamo l’errata percezione che l’infiammazione sia un fenomeno locale: ci sfugge, invece, il fatto che le malattie infiammatorie abbiano manifestazioni sistemiche, cioè a carico dell’intero organismo.

Per esempio, quando abbiamo la febbre pensiamo più a una malattia che alla risposta infiammatoria volta ad affrontare un pericolo. Negli anni, la ricerca immunologica ha dimostrato l’esistenza di una componente infiammatoria anche in patologie con cui si pensava non avesse niente a che fare: le malattie cardiovascolari, come aterosclerosi e ictus, quelle neurodegenerative e persino le malattie infettive, causate da virus o batteri. Infine, anche i tumori sono sostenuti da alcune cellule dell’immunità che, comportandosi come «poliziotti corrotti», invece di combattere e arrestare il nemico lo aiutano a crescere e proliferare.

Con parole semplici e chiare, il professor Alberto Mantovani guida il lettore in un percorso per imparare a riconoscere da una parte i diversi aspetti dell’infiammazione, dall’altra gli strumenti più idonei per spegnere un incendio che rischia di dilagare e diventare incontrollabile, mettendo seriamente in pericolo la nostra salute.

María Corina Machado. Defying Oppression with Strength — A Fearless Journey

Chi è María Corina Machado? Cosa ha fatto l’attivista venezuelana da farle vincere il premio Nobel 2025 per la Pace (al posto di Donald Trump, nientemeno)? In Italia non ci sono né monografie dedicate a lei né suoi testi. In spagnolo, ovviamente molte di più e anche in inglese.

Nonostante lo spagnolo sia molto più simile all’italiano diamo per acquisito che probabilmente leggiamo tutti meglio l’inglese come seconda lingua.

Questa biografia profondamente dettagliata esplora la sua ascesa dalle umili origini alle prime linee dell’attivismo politico. I lettori seguiranno il suo primo coinvolgimento nella società civile, la sua leadership nel sfidare il governo autoritario e la sua instancabile difesa dei diritti umani e delle libere elezioni. Nonostante abbia affrontato continue minacce, attacchi pubblici e isolamento politico, è rimasta ferma, guidata dalla sua convinzione che la libertà del Venezuela valesse ogni rischio.

Nel 2025, la dedizione per tutta la vita di María Corina Machado alla giustizia le è valsa il Premio Nobel per la Pace, riconoscendo la sua impavida posizione per la democrazia e il suo ruolo nell’ispirare milioni di persone all’interno e all’esterno del Venezuela. Il suo riconoscimento internazionale non solo ha onorato i suoi risultati personali, ma ha anche fatto brillare una luce globale sulla lotta del popolo venezuelano per la libertà e la speranza.

(LIBRO IN INGLESE)

Il testamento di Nobel

Non potrebbe essere una serie dei migliori libri di Macity senza un fuori sacco. Un romanzo giallo, nel caso, sempre ambientato tra i Nobel. È la sesta inchiesta di Annika Bengtzon.

Mancano poche settimane a Natale e al municipio di Stoccolma si festeggiano i premi Nobel. Inviata della Stampa della Sera, anche Annika Bengtzon partecipa al ricevimento, e mentre segue gli ospiti nelle danze, da cronista a caccia di notizie diventa testimone chiave di omicidio: la musica è interrotta da due spari, e il premio per la medicina cade a terra seguito dalla donna che balla con lui, colpita al cuore.

Costretta al silenzio stampa, Annika non si lascia intimidire e decide di seguire comunque le indagini e scavare nel mondo della ricerca scientifica, dominato da logiche dettate da gelosia, avidità e sete di potere. La sua inchiesta la porta sulle tracce di un misterioso testamento lasciato da Alfred Nobel, l’uomo che desiderava promuovere la pace e il progresso, e che, per ironia della sorte, con il suo lascito sembra continuare a suscitare rivalità, violenza e morte.

Sempre attenta alle dinamiche sociali, Liza Marklund è tra gli autori di genere scandinavi più affermati e di successo, la sua eroina Annika Bengtzon una vera protagonista dei nostri giorni.

Professionista ambiziosa che non cede a compromessi, Annika è anche una madre e una donna, che come tutti diventa insicura quando si muove nel territorio confuso dell’amore e dell’amicizia e mostra i suoi lati più teneri e umani nella sua lotta alla ricerca di un equilibrio tra lavoro e famiglia.

Mistero Buffo

Secondo fuori sacco di questa lista dei migliori libri di Macity, visto che si parla di Premi Nobel, ripensiamo a quello nostro della letteratura con Dario Fo.

Ul più noto degli spettacoli di Fo, andò in scena quasi cinquant’anni fa, all’Università di Milano, e fu un’autentica rivoluzione. Per la prima volta la cultura popolare vissuta sotterraneamente dai tempi del Medioevo superava il limite invalicabile dell’accademia e diventava protagonista assoluta: i fabliaux e i misteri che i trovatori e i giullari avevano portato per mille anni sulle strade e nelle piazze d’Europa, con il loro carico di divertimento e di provocazione, trovavano nuova vita ed espressione, suscitando polemiche e accendendo entusiasmi.

Da allora, nel grammelot dei Comici dell’Arte reinventato da Fo con straordinaria maestria, si sono succedute migliaia di rappresentazioni in ogni parte del mondo, sempre introdotte da un prologo che collegava le indimenticabili storie – il primo irriverente miracolo di Gesù bambino, la ribellione di Maria sotto la Croce, il Matto che dà voce a tutti i «fuori dal coro», Bonifacio VIII che Dante mette nell’inferno – agli avvenimenti e ai fatti di cronaca dell’attualità.

Questa edizione integrale e definitiva, curata da Franca Rame, raccoglie i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni fino all’ultima rappresentazione di Dario Fo, il 1° agosto 2016 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

