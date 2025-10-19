In Giappone impennata nelle vendite di lettori CD, DVD e Blu-ray

Microsoft ha definitivamente interrotto il supporto a Windows 10, sistema operativo che ha accompagnato miliardi di utenti per dieci anni, e molti di quelli che non lo hanno ancora fatto stanno passando a Windows 11 e mentre nel Sol Levante si registra una ovvia crescita delle di macchine con il nuovo sistema operativo, arriva una inaspettata impennata delle vendite di dispositivi per la lettura/scrittura di dischi ottici (CD, DVD, Blu-ray).

Le persone che passano a nuovi sistemi non vogliono perdere le collezioni di supporti fisici multimediali che hanno acquistato nel tempo e lettori e masterizzatori sono comodi per non effettuare travasi e possono essere acquistati a prezzi molto bassi.

La necessità di non perdere l’accesso ai propri dischi sta in alcuni casi rendendo difficile trovare lettori, soprattutto unità Blu-ray drive che permettono di masterizzare BD-R per copie backup di lunga durata.

Alcune aziende continuano a produrre supporti ottici

Secondo il sito giapponese IT Media la vendita di supporti ottici in Giappone non sembra essere frenata dallo streaming o altre tecnologie; a febbraio di quest’anno Verbatim (storico brand del Sol Levante noto per la produzione di CD, DVD, hard disk, memorie e Blu-ray) ha ribadito l’intenzione di “continuare ad onorare la fiducia dei clienti tramite la fornitura stabile e le vendite continue di dischi ottici nel mercato giapponese”.

Le unità interne (quelle che è possibile installare internamente nei PC) sono più rare, e molti utenti optano per unità esterne (USB) facilmente collegabili anche a computer tipo all-in-one o portatili, che non consentono di ospitare unità interne.

Il Giappone è ancora legato a memorie di vecchia e vecchissima generazione, e solo da poco alcuni enti hanno abbandonato l’immortale floppy disk.

